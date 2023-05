La meilleure enceinte Bluetooth que j’ai essayée : c’est du haut de gamme et son prix a baissé de moitié

Avec la présentation de la 2e génération, ce modèle est passé de 279 à 92 euros.

Le Beoplay A1 diffuse un son brutal à 360 degrés avec une clarté époustouflante qui remplit n’importe quelle pièce.

Vous ne pouvez pas laisser passer cette offre incroyable sur le B&O Beoplay A1. Cette enceinte portable de haute qualité, qui avait initialement un prix officiel de 279 euros, est désormais disponible pour seulement 92 euros sur AliExpress. Grâce au lancement de la deuxième génération, le prix a connu une baisse impressionnante qui vous permettra de vous procurer cette magnifique enceinte à un prix irrésistible.

Le Beoplay A1 est un haut-parleur compact mais puissant fabriqué par la célèbre marque audio Bang & Olufsen. Avec son design élégant et ses performances audio exceptionnelles, c’est le compagnon idéal pour profiter de votre musique préférée lors de vos déplacements. Profitez-en pour vous procurer l’un des trois meilleurs haut-parleurs Bluetooth sur le marché aujourd’hui à un prix jamais vu auparavant.

B&O Beoplay A1 (1ère génération)

Obtenez la meilleure enceinte Bluetooth du marché à un prix historique

Le Beoplay A1 se distingue par sa qualité sonore impressionnante. Malgré sa taille compacte, il produit un son clair, équilibré et détaillé. Les deux haut-parleurs et le traitement avancé du signal numérique garantissent une reproduction précise des fréquences, que vous écoutiez votre musique préférée, regardiez des films ou passiez des appels mains libres grâce à son microphone intégré. Il suffit d’être un orateur avec un assistant virtuel pour atteindre dix.

En plus de ses performances audio exceptionnelles, le Beoplay A1 bénéficie d’une construction durable et solide. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, tels qu’un cadre en aluminium solide et une corde en cuir véritable. Cela lui donne non seulement un look élégant, mais le protège également des chocs et des rayures, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.

La portabilité est un autre avantage du Beoplay A1. Avec un poids d’environ 600 grammes et un design compact, il est facile à transporter dans votre sac ou votre sac à dos. De plus, il dispose d’une batterie longue durée qui vous permet de profiter jusqu’à 24 heures de lecture continue. Il est parfait à emporter partout avec vous, que vous voyagiez, que vous rencontriez des amis ou que vous écoutiez simplement votre musique à la maison. La partie « négative » est que son connecteur de charge est typique de la marque, bien que le câble soit livré dans la boîte.

Le Beoplay A1 offre également une grande polyvalence en termes de connectivité. Il est compatible avec Bluetooth, qui vous permet de connecter sans fil votre appareil mobile, tel qu’un téléphone ou une tablette, pour écouter votre musique préférée. Il dispose également d’un port d’entrée auxiliaire Jack 3,5 mm pour que vous puissiez connecter des appareils via un câble si vous préférez.

B&O Beoplay A1 (1ère génération)

La vente B&O Beoplay A1 est une occasion incontournable d’acheter cette enceinte portable de haute qualité à un prix incroyablement bas. Avec ses performances audio exceptionnelles, son design élégant et sa portabilité, le Beoplay A1 est le compagnon idéal des mélomanes.

Nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse d’une unité 100% d’origine.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :