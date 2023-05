Meta a travaillé sur un nouveau concurrent de Twitter, et voici à quoi il ressemble

Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, certains utilisateurs recherchent des alternatives au réseau social car ils ne sont pas satisfaits des dernières décisions de l’entreprise. Nous avons vu Mastodon attirer beaucoup d’attention, ainsi que Bluesky – un nouveau réseau social soutenu par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Mais maintenant, Meta veut se joindre à la fête avec une nouvelle application sous la marque Instagram pour concurrencer Twitter.

Comme l’a rapporté Lia Haberman dans la newsletter ICYMI (via The Verge), une slide Meta marketing interne nous montre un premier aperçu de l’application que l’entreprise a développée pour concurrencer Twitter. La nouvelle plate-forme n’a toujours pas de nom officiel et est connue en interne sous le nom de « P92 » ou « Barcelone », mais elle est conçue conformément aux directives et à la marque d’Instagram.

L’interface de l’application est en fait assez similaire à celle d’Instagram, mais au lieu d’un flux de photos et de vidéos, la page d’accueil de l’application affiche une chronologie des publications « textuelles », comme décrit par la société. Bien sûr, les utilisateurs pourront joindre des photos, des vidéos et des liens à ces messages, tout comme sur Twitter. Les autres utilisateurs peuvent répondre et créer des discussions sur la plateforme.

Meta souligne que les créateurs pourront facilement amener leur public à la nouvelle application, car les utilisateurs auront la possibilité de suivre les comptes qu’ils suivent déjà sur Instagram en un seul clic. La société souligne également que la plate-forme disposera de fonctionnalités de modération, ainsi que de contrôles pour définir qui peut vous répondre et mentionner votre compte.

Fait intéressant, Meta dit qu’il travaille à rendre son application compatible avec d’autres plates-formes, telles que Mastodon. Selon la société, « les utilisateurs de ces autres applications pourront rechercher, suivre et interagir avec votre profil et votre contenu si vous êtes public ».

Il est difficile de dire si Meta réussira à créer un concurrent sur Twitter, mais la société a l’habitude de copier d’autres plates-formes et de les transformer en un produit à succès. Le principal avantage de Meta est son énorme base d’utilisateurs, qui seront invités à rejoindre la nouvelle application sans avoir à créer un nouveau compte. À l’heure actuelle, Instagram compte plus d’un milliard d’utilisateurs, tandis que Twitter en compte environ 400 millions.

