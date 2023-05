DeXbook, folie ou génie de Samsung : un portable hybride DeX-ChromeOS avec puce Exynos ?

La dernière idée de Samsung serait un ordinateur portable hybride entre DeX et ChromeOS qui étend les fonctionnalités de ses téléphones à un prix beaucoup moins cher.

En image, le dernier Samsung Galaxy Book3 360 avec écran tactile et un design très polyvalent.

Samsung a déjà dans sa série Galaxy Book une famille attrayante et complète d’ultrabooks avec des conceptions de différents types et pour différents utilisateurs potentiels, bien qu’il semble que le géant sud-coréen veuille donner une nouvelle tournure à la polyvalence de ses ordinateurs portables, maintenant avec un concept L’hybride le plus intéressant entre DeX et ChromeOS qui étendra les fonctionnalités de l’écosystème Galaxy à un prix beaucoup plus attractif.

Et c’est que, comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, ce nouveau monstre de Samsung utiliserait un chipset propriétaire Exynos pour combiner les fonctionnalités de la plate-forme DeX et de son bureau Android étendu populaire mais sous-utilisé, ainsi que les plus avancées d’un Chromebook en termes de un ordinateur portable abordable.

Ce DeXbook n’est pas une idée nouvelle, et c’est que déjà début 2020 les leakers proches de Samsung fantasmaient sur un appareil de 14,1 pouces orienté DeX qui pourrait arriver très prochainement, et qui aiderait les utilisateurs de smartphones Galaxy à Transformer votre téléphones dans les stations DeX lors de vos déplacements, de n’importe où, simplement en connectant vos téléphones à l’appareil DeXbook.

Nous ne savons pas ce que c’était, mais cela ressemble à la version moderne de l’ASUS Padfone pour donner aux téléphones Galaxy un grand écran, un clavier et un trackpad n’importe où et en quelques secondes, en mode filaire et même sans fil.

De Samsung, ils semblent vouloir récupérer une idée d’il y a 3 ans avec DeXbook, mais maintenant sous la forme d’un ordinateur portable hybride avec les fonctionnalités de Samsung DeX et les possibilités les plus avancées de Chrome OS.

Quoi qu’il en soit, l’étrange concept est revenu et maintenant ils parlent d’un hybride, donc cet ordinateur portable DeX-Chrome OS aurait les deux possibilités et pas une seule, pouvant fonctionner comme une extension du smartphone utilisant Samsung DeX et également comme ordinateur portable avec Chrome OS lorsque nous ne voulons pas connecter le téléphone.

Nous ne savons pas grand-chose sur son matériel, mais on nous dit que Samsung utilisera une puce Exynos intégrée de 5 ou 7 nanomètres, qui pourrait également alimenter un Galaxy Book avec la technologie « Windows on ARM » à un prix très bas.

Bien sûr c’est une rumeur et il faut la prendre pour ce qu’elle est, avec sportivité et non à la lettre, car on ne sait pas si ces gadgets finiront par devenir une réalité. Ce qui est clair, c’est que DeX a besoin d’une incitation car il est très peu utilisé sur les téléphones mobiles, et nous savons également que les chipsets Exynos ont besoin de nouveaux appareils de plus de types pour occuper le devant de la scène, maintenant que la réduction premium de Samsung est à 100 % dédiée à Qualcomm.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :