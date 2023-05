OnePlus Nord 3 fuit dans toute sa splendeur, spécifications et design confirmés

Cela fait longtemps que nous avons commencé à voir le OnePlus Nord 3 dans la rumeur. Le téléphone était attendu depuis un an, mais il n’est pas venu. Au lieu de cela, OnePlus a décidé de lancer une autre variante pour le OnePlus Nord 2. Cette année, il semble que nous sommes sur le point de voir enfin le OnePlus Nord 3 dans toute sa splendeur. Bien que le téléphone n’ait pas de date de lancement officielle, il continue de circuler dans le moulin à rumeurs. Aujourd’hui, une importante fuite d’informations sur ce téléphone milieu de gamme très attendu a fait surface. Un ensemble de photos divulguées montrez le téléphone, la boîte de vente au détail, certaines cartes « Nord » et le chargeur. Cela ne laisse rien à l’imagination, et je ne parle pas de l’entreprise de Carl Pei.

Caractéristiques du OnePlus Nord 3

Les rumeurs pointaient vers le Nord 3 en tant que smartphone renommé de la série Ace. Lorsque OnePlus a renommé le OnePlus Ace 2 en OnePlus 11R, nous avons abandonné cette option. Ensuite, la société a dévoilé un curieux OnePlus Ace 2V qui abandonne le Snapdragon 8+ Gen 1 au profit du processeur Dimensity 9000. Avec la sortie de ce téléphone en Chine, nous avons notre réponse. Maintenant, la nouvelle fuite confirme les similitudes du OnePlus Nord 3 avec le OnePlus Ace 2V. Évidemment, nous avons toute la marque « Nord » pour rendre cet appareil différent et certaines des spécifications sont légèrement différentes.

Le prétendu OnePlus Nord 3 a été repéré à côté de sa boîte de vente au détail. Le téléphone ressemble au OnePlus Ace 2 à l’avant et à l’arrière. La boîte noire a le libellé OnePlus Nord 3 5G et apporte des cartes bleues avec la marque « Nord ». Il semble également inclure une brique de charge qui, selon les spécifications divulguées, offrira une charge rapide de 80 W.

Le OnePlus Nord 3 serait livré avec un appareil photo de 50 MP au lieu de l’appareil photo de 64 MP trouvé dans l’Ace 2V. D’autres spécifications comme le chipset avec jusqu’à 16 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh sont similaires. Le téléphone arborera également un écran OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 772 x 1 240 pixels.

L’image confirme également le curseur d’alerte, qui revient à la série Nord et au capteur IR. L’IR Blaster est une nouveauté parmi les appareils OnePlus et semble viser d’autres marques comme Redmi et POCO qui offrent cela à ses utilisateurs. Le OnePlus Nord 3 exécutera certainement OxygenOS 13 basé sur Android 13.

Il n’y a toujours aucune information concernant la date de lancement du Nord 3. Cependant, compte tenu de toutes ces fuites, nous nous attendons à ce que la date soit bientôt révélée.

