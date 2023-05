L’un des Samsung Galaxy A les moins chers reçoit une mise à jour de sécurité majeure

La mise à jour de sécurité de mai 2023 atteint déjà le Samsung Galaxy A22 5G en Amérique latine avec la version de firmware A226BRUBS5DWE1.

Le Samsung Galaxy A22 5G dans ses trois coloris disponibles

Comme promis, Samsung continue de déployer le dernier correctif de sécurité Android sur la grande majorité des terminaux de son catalogue, tant haut de gamme que milieu de gamme et entrée de gamme, et à ce jour, plus d’une trentaine de mobiles de la firme ont déjà a reçu la mise à jour Android de mai 2023.

Une bonne preuve de l’engagement de Samsung à mettre à jour tous ses smartphones est que nous venons d’apprendre, grâce à SamMobile, que l’un de ses Galaxy A les moins chers, le Samsung Galaxy A22 4G, reçoit déjà la mise à jour Android correspondant au mois de mai 2023.

Le Samsung Galaxy A22 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai

Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de mai sur le Samsung Galaxy A22 5G dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Mexique, le Panama, la République dominicaine, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay et il est prévu que il atteindra plus de régions au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour logicielle atterrit sur le Galaxy A22 5G au Brésil avec la version de firmware A226BRUBS5DWE1 et inclut le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige un total de 72 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige quelques bugs généraux détectés dans l’interface utilisateur et améliore les performances et stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A22 5G a été lancé à la mi-2021 avec Android 11 à bord, a été mis à jour vers Android 12 à la mi-2022 et a reçu Android 13 à la fin de l’année dernière.

Une fois cette nouvelle version du logiciel disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Samsung Galaxy A22 5G en accédant à la section Mise à jour du logiciel, située dans les paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

