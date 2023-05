Nothing Phone (2) a confirmé son lancement avec Snapdragon 8+ Gen 1

Nous entendons parler du prochain téléphone (2) de Nothing depuis un moment maintenant. De retour au MWC 2023, la société a confirmé que le téléphone serait alimenté par un processeur de la série Snapdragon 8. Maintenant, son fondateur, Carl Pei, a révélé que le téléphone comportera la puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Nothing Phone (2) avec Snapdragon 8+ Gen 1

Le 8+ Gen 1 est une mise à niveau significative par rapport au Snapdragon 778G+ qui alimente le téléphone d’origine (1). Pei dit que le SoC est « le meilleur de sa catégorie » en matière de consommation d’énergie et de gestion de la chaleur. Et il est également « soigneusement testé » et « optimisé en continu » grâce à de nombreuses mises à jour depuis son lancement il y a un an. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le téléphone (2) offre une expérience fluide et réactive, même lors de tâches lourdes.

En fait, il dit que les premiers tests montrent que la vitesse d’ouverture de l’application sur le téléphone (2) est deux fois plus rapide que sur le téléphone (1). Et l’appareil a une amélioration impressionnante des performances globales de 80%.

Outre les performances, le 8+ Gen 1 apporte des améliorations significatives aux capacités de l’appareil photo. Il dispose d’un FAI 18 bits capable de capturer plus de 4 000 fois plus de données de caméra que le FAI utilisé sur le téléphone (1). En conséquence, le téléphone (2) devrait pouvoir prendre de meilleures photos et vidéos, même dans des conditions de faible luminosité. Le fondateur a également laissé entendre que l’appareil comportera des fonctionnalités premium telles que RAW HDR et 4K/60fps.

Mais pourquoi pas Snapdragon 8 Gen 2 ou le prochain 8 Gen 3 ?

Pei dit que le dernier processeur n’est pas toujours le meilleur choix pour les consommateurs. Le Snapdragon 8+ Gen 1 offre une amélioration significative des performances par rapport à la génération précédente. Mais il le fait tout en rendant l’appareil accessible aux utilisateurs. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du SoC de Phone (2). Plus tôt, un dirigeant de Qualcomm a accidentellement confirmé cette information via son post LinkedIn. Néanmoins, il s’agit toujours d’un SoC puissant et nous attendons le Phone (2) avec impatience.

