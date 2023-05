Votre mobile Xiaomi cache une fonction cachée : un mode de concentration secret de style iOS que vous pouvez activer dans MIUI 13 et MIUI 14

Dès que vous utilisez les téléphones Xiaomi depuis quelques années, vous savez déjà que sa couche de personnalisation MIUI cache des dizaines de fonctions cachées que nous devons souvent débloquer avec des applications tierces afin de profiter de son potentiel. Avec ces fonctions, il arrive que, bien qu’intégrées au système, elles ne soient pas accessibles de manière très simple.

Et c’est précisément le cas de l’outil que nous vous proposons aujourd’hui, une fonction appelée « Mode de concentration » que vous pourrez utiliser sur vos téléphones Xiaomi de manière simple, même si nous devrons utiliser une application tierce gratuite pour pouvoir le débloquer. Dans cet article, nous vous montrons comment cela fonctionne et comment vous pouvez y accéder.

Activer le mode concentration sur votre Xiaomi avec MIUI 13

La première chose que vous devez savoir est que nous allons devoir télécharger l’application appelée Activity Launcher sur notre téléphone, que nous pouvons télécharger gratuitement sur le Google Play Store, et sans laquelle nous ne pourrons pas y accéder outil.

Une fois que nous aurons téléchargé cette application, nous devrons faire ce qui suit :

Nous ouvrons l’application Activity Launcher et, en haut de l’écran, cliquez sur l’option de recherche et écrivez ce qui suit : « UsageStatsMain », sans les guillemets.

Maintenant, nous sélectionnons la première section qui apparaît parmi les résultats et l’outil sera exécuté automatiquement

Comme vous pouvez le voir, nous aurons déjà ce mode de concentration disponible sur notre appareil et, grâce à lui, nous pourrons sélectionner un certain temps pendant lequel notre téléphone sera pratiquement inutile afin de pouvoir effectuer n’importe quelle tâche sans lui nous déranger pour être beaucoup plus productifs.

Le mode de concentration de Xiaomi dans MIUI 13 et MIUI 14

En fait, la façon de le configurer est très simple, car nous n’aurons qu’à sélectionner l’heure souhaitée et l’activer, en passant immédiatement à un écran avec une minuterie que nous ne pourrons pas fermer même si nous éteignons le téléphone, il ne sera donc pas impossible de pouvoir interagir facilement avec lui pendant cette période.

Ce mode est spécialement conçu pour les personnes qui exercent une activité pendant une période spécifique d’au moins 20 minutes, qu’il s’agisse d’étudier ou même de pouvoir travailler sans distractions, cet outil peut donc leur être très utile pour être plus des gens efficaces.

