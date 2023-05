Ce jeu mobile est l’un des plus addictifs que vous puissiez trouver

Les heures passeront vite pendant que vous jouez à ce petit jeu indépendant.

Ce jeu est addictif et n’a pas de micropaiements

Les fans de jeux de gestion de ressources dans le plus pur style Stardew Valley ont de la chance ces derniers temps. Il existe également des dizaines de propositions similaires à Animal Crossing. Cependant, celui que nous allons vous apporter aujourd’hui est vraiment original et a beaucoup de valeur car il est complet et complexe mais il a été développé par un seul joueur. Il s’agit de « Forager », un titre dans lequel nous commencerons comme butineur et nous finirons pratiquement par construire un empire automatique. Ainsi, il s’abreuve de jeux de gestion de ressources plus hardcore comme « Factorio » mais le tout dans une esthétique très sympa, colorée et simple.

Nous allons voir pourquoi « Forager » vaut chaque centime qu’il coûte et nous permettra des heures interminables de vice dans la paume de nos mains.

Voici Forager, un jeu qui fait sensation sur Twitch

Forager est un jeu de gestion de ressources très intéressant. Nous sommes une petite poupée blanche qui se trouve sur une petite île déserte où se trouvent de nombreuses ressources naturelles. Nous gagnons lentement de l’argent avec cela, ce qui nous permettra d’agrandir notre île et de développer de nouveaux objets et bâtiments. Ces bâtiments nous apporteront des améliorations et des avantages notables tout en étant constamment harcelés par des ennemis assez puissants. Ainsi, les choses vont progressivement changer et ce qui commence comme un jeu détendu finit par être assez complexe.

Bien sûr, le succès de ce jeu est que le jeu est exactement comme vous le souhaitez. Vous marquez le rythme, l’envie et le style qui vous interpelle le plus. De cette façon, c’est totalement gratuit, vous choisissez comment vous voulez que les choses soient et quels sont les objectifs que vous vous marquez. Voulez-vous d’abord déverrouiller toute la carte ? Parfait, vous pouvez. Vous préférez aller dans les donjons ? Eh bien, concentrez-vous sur eux. La seule limite sera précisément ce que vous marquez.

Le jeu rappelle beaucoup d’autres, du mythique « Minecraft », dans lequel son esthétique et son système de collecte sont très similaires à « Animal Crossing » en raison du concept de se retrouver sur une île déserte. Il existe également d’autres jeux beaucoup plus avancés qui ont un style très similaire, comme « Factorio ». Bien sûr, c’est beaucoup plus extrême

Voici les points forts du jeu :

C’est un jeu de gestion et de croissance. Plus vous avancez, cela devient plus compliqué puisque vous devrez gérer plus de territoires qui produisent des ressources et vous devrez les défendre des ennemis.

Pour cela, vous disposerez de dizaines d’objets, de bâtiments et d’armes pour vous préparer contre les ennemis et autres défis que le jeu vous propose.

Vous partirez de zéro, avec un rythme très tranquille et une toute petite base, qui grandira au fur et à mesure que vous achèterez des terrains. La sensation de progression est très bonne.

En gros, vous définissez vos propres règles afin de progresser et de choisir ce que vous voulez faire.

De plus, le jeu s’est enrichi au fil des années, maintenant nous avons des énigmes et même des donjons.

Le jeu est disponible sur Android, iOS, PlayStation, XBOX et PC. Sur Android, il est au prix de 5,49 euros et sur iOS de 5,99 euros. Il n’a pas de micropaiements ou quoi que ce soit du genre. Il a simplement un seul paiement qui nous permettra de profiter de tout le jeu.

Achetez « Forager » pour 5,49 euros dans le Google Play Store

