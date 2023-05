Cette marque mobile a changé l’assistant Google pour sa propre version de ChatGPT

L’utilisateur de Reddit NeighborhoodLanky109 a partagé des images d’un mobile Infinix doté de son propre chatbot intégré basé sur ChatGPT.

Infinix est la première marque mobile au monde à créer son propre assistant personnel avec ChatGPT

Il y a quelques mois, ChatGPT-4 a débarqué, une version du chatbot OpenAI qui comprend une série de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes telles qu’une plus grande facilité d’utilisation ou la possibilité de percevoir des images, de leur donner un contexte et même de nous conseiller sur des choses que vous peut facilement essayer grâce au navigateur Edge.

L’arrivée de ChatGPT-4 a signifié une véritable révolution, quelque chose qui laissait présager que nous verrions bientôt comment le chatbot était intégré aux téléphones mobiles de manière beaucoup plus fonctionnelle. Et ce jour est arrivé, puisque nous venons d’apprendre qu’une marque mobile a déjà remplacé l’assistant Google par une version personnalisée basée sur ChatGPT.

Infinix a créé son propre assistant personnel avec ChatGPT

Il y a quelques jours, l’utilisateur de Reddit NeighborhoodLanky109 a publié un article sur le subreddit ChatGPT dans lequel il partageait des images d’un téléphone de la marque inconnue Infinix doté d’un assistant intelligent basé sur ChatGPT.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, que nous vous laissons sur ces lignes, cet assistant personnel s’appelle Folax et fonctionne via des commandes vocales, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton Hold to speak qui se trouve en bas de celui-ci.

Ce nouvel assistant personnel a toute la puissance de ChatGPT, puisque grâce à lui vous pourrez avoir des conversations avec l’IA, effectuer des traductions en temps réel et recevoir de l’aide pour effectuer certaines tâches, comme la programmation en Python.

Infinix est le premier fabricant à intégrer sa propre version de ChatGPT dans ses terminaux, mais nous sommes sûrs que ce ne sera pas le dernier, car à part Google et Microsoft, qui ont déjà leurs propres chatbots, il y a sûrement d’autres marques qui s’engagent à développer leur propre assistant IA personnel pour donner à vos couches de personnalisation une touche distinctive.

