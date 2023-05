Distinguer les véritables fuites de produits des canulars et des malentendus peut parfois être une tâche délicate, les antécédents du leaker étant un indice clé. Mais même avec un dossier solide, les rapports d’un écran frontal Reality Pro pour montrer les expressions faciales et les mouvements des yeux du porteur semblent un peu… là-bas.

Mark Gurman de Bloomberg semble convaincu que cela est réel, le répétant dans son dernier rapport basé sur de multiples sources internes, mais le commentateur d’Apple John Gruber pense qu’il s’agit d’un malentendu d’une blague…

Rapports d’affichage avant Reality Pro

L’une des préoccupations d’Apple concernant la catégorie de produits est que, alors que la réalité augmentée vous plonge dans le monde réel aussi bien que numérique, la réalité virtuelle vous en coupe. Le PDG Tim Cook a officiellement exprimé cette inquiétude, donc tout cela est vrai.

Ce qui est incertain, c’est la solution d’Apple à ce problème : ajouter un écran frontal, visible pour ceux qui vous entourent, qui affiche vos yeux. Qu’il s’agisse d’une vidéo de vos yeux réels, de caméras à l’intérieur du casque utilisé pour le suivi oculaire, ou simplement d’une représentation de style avatar d’eux, n’a jamais été précisé.

Source originale de la réclamation était The Information, il y a presque exactement un an.

La fonctionnalité qui a finalement convaincu les concepteurs industriels du projet était un concept d’écran orienté vers l’extérieur sur le casque. L’écran pourrait afficher des images vidéo des yeux et des expressions faciales de la personne portant le casque à d’autres personnes dans la pièce. Ces fonctionnalités ont répondu aux inquiétudes du groupe de design industriel concernant l’aliénation induite par la réalité virtuelle : elles ont permis à d’autres personnes dans une pièce d’interagir et de collaborer avec une personne portant un casque d’une manière impossible avec d’autres équipements de réalité virtuelle.

Bloomberg a fait écho à ceci :

Le produit aura un écran incurvé sur le devant qui peut montrer vers l’extérieur les yeux du porteur.

Jusqu’à et y compris son rapport le plus récent, hier :

Dans une tentative de garder les porteurs de casques engagés dans le monde réel, l’appareil aura un écran orienté vers l’extérieur montrant leurs mouvements oculaires et leurs expressions faciales. Apple considère cette fonctionnalité comme un différenciateur clé des casques VR fermés. Une personne familière avec l’appareil dit que les écrans extérieurs permettent aux gens d’interagir avec un porteur de casque sans avoir l’impression de parler à un robot.

John Gruber dit que c’est une blague

John Gruber a longtemps suggéré qu’il s’agissait d’un malentendu et que l’équipe de Reality Pro s’était contentée de plaisanter sur cette idée.

Je crois comprendre qu’il n’y a pas d’écran frontal, mais que l’équipe d’Apple avait longtemps plaisanté sur une telle idée, et peut-être que quelqu’un qui a entendu la plaisanterie a confondu l’idée avec la réalité et l’a transmise à Ma.

Il dit aujourd’hui qu’il croit toujours que c’est le cas.

Je m’en tiendrai à ma compréhension précédente selon laquelle il s’agit d’une blague interne qui a été prise pour réelle; que cela aurait l’air maladroit, pas humain ; et que même si cela n’avait pas l’air maladroit, cela n’aurait aucun sens d’ajouter le coût financier d’un écran orienté vers l’extérieur à un appareil déjà coûteux, et encore moins de sens d’encourir l’épuisement de la batterie pour alimenter cet écran externe sur un appareil dont la durée de vie de la batterie est déjà limitée.

Avis de Netcost-security.fr

Gruber a déjà été utilisé par Apple pour divulguer des informations que la société voulait faire connaître, mais ne voulait pas révéler directement. Il fut un temps où un simple « yup » ou « nope » de Gruber était parole d’évangile.

Cela n’a pas été le cas depuis des années, cependant, et Gruber dit qu’il n’a pas plus d’informations sur Reality Pro que quiconque. Il convient également de noter que dans le même message, il a d’abord mis en doute l’affichage, il a fait de même pour la batterie connectée (tout en reconnaissant que ce n’était pas tout à fait impossible), ce qui est maintenant considéré comme exact.

Mais je dois dire que j’ai eu exactement la même pensée lorsque j’ai entendu le rapport d’affichage externe pour la première fois – que cela n’avait aucun sens et semblait peu probable d’être vrai – et rien de ce que j’ai entendu depuis n’a changé d’avis.

D’un autre côté, Apple a peut-être trouvé un moyen de donner un sens à cette fonctionnalité apparemment improbable, donc je suis prêt à me tromper. Mais je sais où serait mon argent ! Et le tien? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Photo : Nora Hutton/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :