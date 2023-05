Le nouveau design de WhatsApp commence à toucher plus de personnes : vous pouvez donc l’avoir maintenant

WhatsApp prépare l’un des plus grands changements d’interface de son histoire, et certains utilisateurs peuvent déjà en profiter.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde.

Depuis quelques semaines, WhatsApp travaille à la refonte de l’interface de son application à travers une série de changements esthétiques et fonctionnels, avec lesquels renouveler l’expérience avec le service de messagerie. Beaucoup de ces changements visent la version de WhatsApp pour Android, et à partir d’aujourd’hui, l’un des plus importants peut déjà être testé.

Il s’agit de la nouvelle barre de navigation inférieure sur l’écran principal de l’application, qui vient remplacer les onglets actuels « Chats », « Etats » et « Appels ». Le changement a été vu pour la première fois il y a quelques jours, et maintenant il arrive aux utilisateurs bêta de WhatsApp.

WhatsApp est mis à jour avec la nouvelle barre de navigation inférieure

Le changement d’interface vise à faciliter l’utilisation de l’application d’une seule main. Google lui-même recommande en effet l’utilisation d’une barre de navigation en bas des applications dans le cadre de son langage de conception appliqué à son système d’exploitation mobile.

La barre de navigation inférieure de WhatsApp pour Android est disponible à partir de la version 2.23.11.6 de WhatsApp Beta, disponible via le Google Play Store pour les membres adhérant au programme de test, comme l’a révélé WABetaInfo.

Mais le changement n’est pas encore accessible à tous. Seuls certains utilisateurs peuvent déjà profiter de la version renouvelée de WhatsApp en installant la dernière version de l’application et d’autres suggèrent qu’en forçant l’application à fermer, le changement peut être forcé.

Quoi qu’il en soit, il semble clair que l’un des plus grands changements apportés à l’interface WhatsApp depuis des années est aujourd’hui beaucoup plus proche de voir le jour, et dans très peu de temps, un plus grand nombre d’utilisateurs du service de messagerie verront comment la conception de leur application change complètement.

