La publicité sur Twitter est désormais sûre, selon le plus gros dépensier ; L’interdiction de TikTok contestée devant le tribunal

La publicité sur Twitter est désormais sûre – ou, du moins, n’est plus « à haut risque » – selon la plus grande agence de publicité au monde, GroupM. Dans d’autres nouvelles sur les réseaux sociaux, un groupe de créateurs de TikTok a déposé une plainte, qualifiant l’interdiction de l’application du Montana d' »inconstitutionnelle »…

La publicité Twitter désormais sécurisée

Le Financial Times rapporte que le géant des agences de publicité GroupM ne pense plus que l’achat de publicités sur Twitter est risqué pour les grandes marques. Cela fait suite à la nomination de la dirigeante de l’industrie publicitaire Linda Yaccarino en tant que nouveau PDG de l’entreprise, en remplacement du propriétaire Elon Musk.

GroupM, propriété de WPP, l’une des plus grandes agences de médias au monde, a déclaré à ses clients qu’il ne considérait plus Twitter comme « à haut risque », quelques jours seulement après qu’Elon Musk a nommé la fidèle publicitaire Linda Yaccarino au poste de chef de la plateforme de médias sociaux. […] Lundi, l’agence a supprimé la classification « à haut risque », ont indiqué trois personnes au courant de la situation, une décision qui devrait inciter ses clients à augmenter à nouveau leurs dépenses publicitaires.

La cote de risque élevé était basée sur l’imprévisibilité des politiques de Twitter sous la direction de Musk, la restauration de comptes précédemment interdits et la perte d’équipes de modération pour lutter contre les discours de haine et la désinformation sur la plateforme.

GroupM a déclaré qu’il était désormais « prudemment optimiste » quant à l’avenir de la plate-forme.

D’autres personnalités du monde des affaires sont peut-être plus prudentes qu’optimistes. Martin Sorrell a déclaré qu’il était trop tôt pour dire ce qui se passerait et que cela dépendrait de l’autonomie que Yaccarino accorderait à Musk. Beaucoup sont sceptiques quant à la capacité de Musk à abandonner son fief et à permettre à quelqu’un d’autre de vraiment diriger l’entreprise.

L’interdiction de TikTok contestée devant le tribunal

Alors que le gouvernement fédéral et de nombreux États américains ont appliqué certaines contraintes à l’utilisation de la plate-forme vidéo chinoise TikTik – interdisant principalement l’installation sur des appareils appartenant au gouvernement – le Montana a été le premier État à interdire officiellement l’application.

Le mois dernier, les législateurs du Montana ont voté pour approuver un projet de loi unique en son genre visant à interdire TikTok dans tout l’État. Le dernier obstacle pour ce projet de loi était une signature du gouverneur du Montana, Greg Gianforte, et il a maintenant officiellement donné son sceau d’approbation au projet de loi. Le projet de loi comprend une amende de 10 000 $ par infraction, bien qu’il y ait des questions majeures sur la façon dont l’interdiction sera appliquée.

Comme nous l’avons noté à l’époque, on ne sait absolument pas comment l’État peut appliquer l’interdiction, le propriétaire de TikTok, Bytedance, affirmant que le Montana n’avait aucun plan réalisable pour le faire.

Le New York Times rapporte que les créateurs de l’État ne veulent toutefois prendre aucun risque et demandent à un tribunal d’annuler l’interdiction.

Une bataille judiciaire sur les droits du premier amendement a débuté jeudi dans le Montana après qu’un groupe d’utilisateurs de TikTok a contesté la nouvelle interdiction de TikTok de l’État, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier et est la première du genre dans le pays. Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​déclaré dans un procès que la loi violait leurs droits au premier amendement et ont affirmé que l’interdiction, que le gouverneur Greg Gianforte a signée mercredi, dépassait de loin l’autorité légale du Montana en tant qu’État. […] Les plaignants du Montana sont cinq résidents qui « créent, publient, visionnent, interagissent et partagent des vidéos sur TikTok », a déclaré leur procès.

Le procureur général de l’État, Austin Knudsen, a déclaré que le Montana s’était attendu à un procès et était prêt à le défendre.

