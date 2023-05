Samsung recule et ne remplacera finalement pas le moteur de recherche Google par Bing sur ses mobiles

Samsung a décidé de continuer à utiliser Google comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones, selon le WSJ.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Google Pixel 7 Pro, deux des derniers téléphones des principales entreprises de la scène Android

Samsung ne remplacera finalement pas Google par Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones. Malgré le fait que l’entreprise étudie cette possibilité depuis un certain temps, il a finalement été décidé de continuer à compter sur Google comme allié stratégique, et le moteur de recherche le plus utilisé au monde continuera d’être la valeur par défaut dans le navigateur Web intégré à Appareils de la famille Galaxy. , Samsung Internet.

C’est une bonne nouvelle pour Google qui, après avoir appris que Samsung envisageait de passer à l’utilisation de Bing sur ses mobiles, a vu son cours de bourse s’effondrer en partie à cause de la peur des investisseurs. gagner de plus en plus de pertinence dans un segment jusqu’à présent dominé par la société du grand G.

Le navigateur de Samsung continuera d’utiliser Google comme moteur de recherche par défaut

Comme ils l’ont indiqué dans le Wall Street Journal, de Samsung, ils pensaient que le changement possible ne serait pas si important pour les activités de Google, car la base d’utilisateurs de Samsung Internet n’est pas aussi importante que celle de Chrome. Dans tous les cas, vous avez décidé de mettre fin aux tests et de continuer à utiliser le moteur de recherche Google dans votre navigateur, entre autres, pour éviter que les relations commerciales avec Google ne soient affectées.

Après tout, Samsung et Google ont conclu des accords qui garantissent que le moteur de recherche de Google est le moteur de recherche par défaut sur les appareils vendus par l’entreprise, et un tel changement aurait pu obscurcir les négociations. Bien que la valeur de cet accord n’ait pas été révélée, la rumeur veut qu’il soit similaire à celui que Google a avec Apple, pour lequel il verse à la société Cupertino entre 8 000 et 12 000 millions de dollars chaque année pour s’assurer que Google est la recherche par défaut. moteur de l’iphone.

Nothing ne changera donc pour les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy qui utilisent le navigateur par défaut inclus dans leurs téléphones. Google restera le moteur de recherche par défaut, et si vous souhaitez profiter des avancées de Microsoft dans le domaine de l’IA générative, vous pouvez toujours vous tourner vers Bing Chat ou le navigateur Edge.

