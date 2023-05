Le Google Pixel 7a est l’un des mobiles les plus résistants du marché, et cette vidéo le prouve

Le Google Pixel 7a est le smartphone le moins cher de Google pour cette année 2023. Fait intéressant, il est aussi le plus résistant.

Le dos du Google Pixel 7a en blanc / Image :

En plus d’être l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous puissiez acheter en 2023, le nouveau Google Pixel 7a semble également exceller dans un autre aspect que nous n’avions pas pris en compte jusqu’à présent : la durabilité. Comme d’habitude après le lancement de chaque appareil majeur, le youtubeur JerryRigEverything a décidé de tester la résistance du nouveau smartphone bon marché de Google.

Et la vérité est que les résultats ne pourraient pas être meilleurs. En soumettant l’appareil aux tests classiques de durabilité et de résistance, le Pixel 7a s’est avéré être l’un des terminaux les plus robustes de tous ceux sortis cette année.

Le Pixel 7a réussit les tests d’endurance de JerryRigEverything avec brio

Comme d’habitude, les tests commencent par examiner la durabilité des matériaux utilisés par Google pour construire son nouveau téléphone. Dans ce cas, on a affaire à un mobile avec un châssis en aluminium recyclé et un dos en résine. Son corps est protégé contre l’eau et la poussière sous un niveau de certification IP67.

Lors des tests, l’écran du Pixel 7a peut résister jusqu’à 25 secondes au contact d’une flamme plus légère, et le panneau OLED ne semble pas subir de dommages irréversibles.

Le châssis en aluminium et le dos en plastique ne sont pas particulièrement résistants aux rayures, et le youtubeur recommande de garder l’appareil à l’écart des éléments durs qui peuvent provoquer des imperfections, ou de le protéger avec un étui.

Ce qui se démarque vraiment, c’est sa grande résistance à la déformation. Lorsque vous essayez de plier le mobile en deux, l’appareil résiste et ne subit aucun type de dommage. La même chose ne s’est pas produite avec le Pixel 7 Pro lors de la réalisation du même test, bien qu’il s’agisse d’un appareil nettement plus cher.

GooglePixel 7a

De tous les modèles examinés par le youtubeur tout au long de cette année 2023, le Pixel 7a est celui qui a obtenu les meilleurs résultats aux différents tests de résistance, aux côtés de modèles beaucoup plus chers comme le Samsung Galaxy S23 Ultra. Pas mal pour un petit de seulement 500 euros.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :