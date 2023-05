Google Chrome lance une nouvelle fonctionnalité utile

Google Chrome vient de publier une fonctionnalité qui détectera les fautes de frappe dans les URL et recommandera des sites Web en fonction des corrections.

Grâce à la nouvelle fonction de Google Chrome, vous trouverez toujours le site Web que vous recherchez, même si vous n’écrivez pas correctement son nom

Hier, pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde ont annoncé des nouvelles sur l’accessibilité, notamment Samsung mettant à jour ses derniers écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2 Pro avec un mode de son ambiant amélioré.

Mais la société coréenne n’était pas la seule à présenter des améliorations en ce sens, puisque Google a également publié une entrée sur son blog officiel dans laquelle elle révélait ses nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, parmi lesquelles la mise à jour de Google Chrome se démarque avec l’inclusion d’un typographique outil de détection d’erreur.

Avec Google Chrome, vous trouverez toujours le Web que vous recherchez

Google vient d’annoncer que son navigateur Web, Google Chrome, a été mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité qui détectera les erreurs typographiques dans les URL et suggérera des sites Web basés sur ces corrections.

Selon la société de Mountain View, cette nouvelle fonctionnalité de Chrome « augmente l’accessibilité pour les personnes dyslexiques, les apprenants en langues et toute personne faisant des erreurs typographiques, car elle facilite l’accès aux sites Web précédemment visités malgré les fautes d’orthographe ».

Google a confirmé que ce nouveau détecteur de fautes de frappe est déjà disponible dans la version de bureau de Chrome et qu’il arrivera dans les applications mobiles au cours des prochains mois.

De même, le géant américain a également annoncé que la fonction Live Caption, une fonctionnalité qui vous fournit des sous-titres en temps réel « pour tout ce qui a du son », arrive sur les tablettes Android via une boîte à sous-titres et a commencé à prendre en charge le français, l’italien, et l’allemand sur les Pixel 4 et Pixel 5 et d’autres appareils Android.

Enfin, Google a révélé que Wear OS 4 aura deux nouveaux modes de son et d’affichage et que Google Maps indiquera avec une icône d’un fauteuil roulant les endroits qui sont accessibles avec ceux-ci.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :