N’installez pas la dernière bêta de WhatsApp sur votre mobile : elle contient un bug qui vous empêche d’ouvrir l’application

Si vous avez installé la version la plus récente de la version bêta de WhatsApp pour Android sur votre mobile, vous pouvez, comme de nombreux autres utilisateurs, rencontrer des problèmes lors de l’utilisation de l’application de messagerie. Et c’est que, apparemment, le dernier opus publié via le Google Play Store contient un bug qui empêche l’ouverture et l’utilisation normales de l’application.

Cela a été alerté par le portail WABetaInfo, où ils font écho au flot d’avis reçus par les utilisateurs de l’application qui ont été touchés par le problème et qui sont incapables d’ouvrir l’application.

Ce n’est pas la première fois que WhatsApp Beta subit des problèmes de ce type. Récemment, bon nombre d’utilisateurs ont signalé un autre bug dans l’application qui les empêchait d’accéder normalement au service en raison du fait que « la version de l’application avait expiré ». Nous avons dû attendre l’arrivée d’une mise à jour pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp.

Je vois que de nombreux utilisateurs rencontrent un plantage après avoir installé la dernière mise à jour WhatsApp bêta pour Android 2.23.11.6 à partir du Google Play Store. Attendons une nouvelle mise à jour des corrections de bugs. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 mai 2023

Comme nous l’avons appris, la version affectée par le bug correspond à WhatsApp Beta 2.23.11.6 dans son édition Android. Il ne semble pas que la version de WhatsApp pour iPhone soit affectée.

Dans le cas des utilisateurs adhérant au programme bêta qui ont déjà installé cette nouvelle version et ne peuvent pas utiliser WhatsApp normalement, ils peuvent procéder à la désinstallation de la version bêta, quitter le programme et installer la version stable. Cependant, il est également possible d’attendre que WhatsApp publie une mise à jour qui corrige les problèmes.

En ce sens, de WABetaInfo, ils disent que la nouvelle version a déjà été publiée visant à corriger le bug, et petit à petit, il devrait atteindre tous les utilisateurs de WhatsApp Beta via le Google Play Store.

