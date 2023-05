Cet enseignant a utilisé ChatGpT pour vérifier si ses élèves utilisaient l’IA. Il a fini par échouer la moitié de la classe.

Un professeur de la Texas A&M University-Commerce a échoué la moitié du cours après avoir corrigé ses devoirs à l’aide de ChatGPT.

Texas A&M University-Commerce a constaté que la moitié de la classe utilisait ChatGPT pour faire du travail.

L’une des questions les plus controversées entourant ChatGPT-4, la dernière version du célèbre chatbot OpenAI, est l’utilisation de cette intelligence artificielle dans l’éducation, car, bien qu’il s’agisse d’une technologie que les enseignants aiment les étudiants, certaines écoles et universités américaines sont l’incorporant dans leur flux de travail et d’autres ont interdit son utilisation.

Sans aucun doute, le cas le plus frappant de l’utilisation de ChatGPT dans l’éducation s’est produit récemment dans une université du Texas, où un professeur a utilisé ChatGPT pour vérifier si ses étudiants avaient utilisé l’IA pour faire un travail et le résultat a été que la moitié de la classe a échoué dit tâche.

Un enseignant a utilisé ChatGPT pour corriger un devoir et seulement la moitié de la classe a réussi

Comme nous l’a confirmé Rolling Stone, un professeur de la Texas A&M University-Commerce a suspendu plus de la moitié de la classe après que ChatGPT ait indiqué par erreur que le travail desdits étudiants avait été écrit à l’aide dudit chatbot.

En effet, ChatGPT, qui peut être utilisé à la fois sur mobile et sur PC, n’a pas été conçu pour identifier le contenu créé par l’intelligence artificielle, pas même le sien. En ce sens, vous devez savoir qu’il existe d’autres programmes qui ont été créés pour effectuer cette tâche, tels que Winston AI et Content at Scale.

À la suite de cette correction utilisant ChatGPT, le Dr Jared Mumm, qui enseigne les sciences agricoles et les ressources naturelles, a envoyé un e-mail à la plupart de ses aînés indiquant qu’ils ne pourraient pas obtenir leur diplôme car ils avaient utilisé ChatGPT pour terminer leur dernière année. travail de diplôme.

Cet e-mail a été publié sur Reddit par l’utilisateur DearKick, qui a affirmé plus tard que de nombreux étudiants du Dr Mumm avaient envoyé au professeur leurs documents Google horodatés pour prouver qu’ils n’avaient pas utilisé ChatGPT pour faire leur travail.

Enfin, l’Université du Texas a publié une déclaration indiquant qu ‘ »aucun étudiant n’a échoué à la classe ou n’a été empêché d’obtenir son diplôme pour cette raison. Le Dr Jared Mumm, professeur de la classe, travaille individuellement avec les étudiants concernant leurs derniers devoirs écrits ».

