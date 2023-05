ChatGPT a déjà une application mobile officielle

L’application officielle ChatGPT pour iPhone peut maintenant être téléchargée, totalement gratuite et avec prise en charge de la reconnaissance vocale ‘Whisper’.

ChatGPT arrive officiellement sur les mobiles, d’abord (comme presque toujours) sur les iPhones.

Peu à peu, l’intelligence artificielle et ChatGPT conquièrent de plus en plus d’espaces dans notre vie numérique, désormais avec les téléphones portables à l’honneur et avec la première application officielle ChatGPT pour smartphones présentée dans l’App Store, l’Apple store pour vos iPhones, qui sera par extension les premiers smartphones qui pourront embarquer l’outil OpenAI installé nativement.

Et c’est qu’en effet ChatGPT pouvait déjà être utilisé même sur Android à la fois via Bing et depuis le web chat.openai.com, mais jusqu’à présent nous attendions l’application officielle promise qui est enfin arrivée grâce à OpenAI.

Ici, nous vous laissons, tout d’abord, le lien vers l’Apple App Store afin que vous puissiez le télécharger directement si vous avez un iPhone :

OpenAI ChatGPT (gratuit) | App Store d’Apple

Les confrères de 9to5Mac nous en ont parlé, même si pour l’instant il faut être prudent car le lancement est certainement très limité, sans nouvelles d’Android et avec plus de promesses que la réalité déjà tenues.

En fait, c’est qu’il ne peut être utilisé qu’aux États-Unis, même si OpenAI dit qu’il s’étendra très bientôt à d’autres marchés, plus précisément « dans les semaines à venir ». Au moins, c’est gratuit et il n’inclut aucun type de publicité, quelque chose qui, avec le temps, est plus que susceptible d’être monétisé, du moins si l’on considère l’énorme quantité d’argent que ChatGPT consomme pour travailler tous les jours.

Il est sans publicité (pour l’instant) et sur mobile, ChatGPT aura la même fonctionnalité que nous connaissons déjà du service Web, y compris ChatGPT Plus et la reconnaissance vocale « Whisper ».

En ce qui concerne les options, la déclaration d’OpenAI indique déjà que son application native pour iPhone offrira les mêmes fonctionnalités que la version Web du service ChatGPT, incluant évidemment la prise en charge des utilisateurs de son abonnement premium ChatGPT Plus avec des versions plus avancées et sans autant de limitations sur conversations avec le chatbot.

L’historique de ChatGPT sera synchronisé sur plusieurs plates-formes, ce que nous apprécions, et bien sûr, il existe également un support pour ‘Whisper’, la reconnaissance vocale OpenAI qui sur mobile a beaucoup plus de sens que jamais.

Malheureusement, sur Android, nous devrons attendre, alors pour l’instant, ne téléchargez aucune des dizaines d’applications malveillantes qui imitent ChatGPT, car elles ne sont pas réelles et peuvent également être assez dangereuses. Chez Netcost-security.fr, nous vous informerons dès que ChatGPT sera officiel dans le Play Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :