Galaxy Tab S9 Ultra : la tablette la plus démesurée de Samsung et l’encoche la plus puissante du marché

Ce sera la tablette la plus puissante du catalogue Android et son encoche aura une bonne explication, puisque la Galaxy Tab S9 Ultra sera capable d’enregistrer de la vidéo 4K à 60 images par seconde avec la caméra frontale.

À l’extérieur, le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est reconnaissable et très similaire au modèle précédent.

La famille de tablettes Galaxy Tab de Samsung est sur le point de changer de commandant, et comme on l’avait prévenu il y a quelque temps, le renouvellement des tablettes les plus premium du catalogue Android (avec l’autorisation de la Pixel Tablet de Google, bien sûr) était déjà dans le fours à Séoul pendant plusieurs mois, sans changements trop évidents et avec une itération logique du matériel qui maintiendra la plate-forme de la Tab S8 Ultra pratiquement inchangée.

En fait, c’est que Samsung ne bougera pas d’un iota de ce concept démesuré de tablette XXL avec un écran de 14,6 pouces qui semble s’être adapté aux environnements professionnels et aux activités les plus créatives, même si comme nous l’ont fait savoir nos amis de MySmartPrice élevant le niveau de sa puissance avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 et des configurations de mémoire plus typiques des ultrabooks.

Non seulement cela, mais la fonctionnalité phare du produit sera également maintenue, qui disposera à nouveau de deux systèmes de caméras doubles à l’arrière et à l’avant qui offrent la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde en mode natif à partir de la tablette elle-même.

La nouvelle Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung conservera le concept excessif (14,6 pouces) et ajoutera de la puissance aux mêmes capacités multimédias (enregistrement vidéo natif 4K @ 60fps avec les deux systèmes photographiques), afin de continuer à satisfaire les professionnels et les créatifs qui, évidemment, seront les utilisateurs potentiels de ce produit bestial.

Ce sera le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, encore une fois avec une encoche et un écran géant

Comme vous le verrez dans les rendus et les vidéos divulguées, le design et le concept seront similaires à ceux de la Galaxy Tab S8 Ultra, très reconnaissables en tant qu’appareil Galaxy à l’exception d’une encoche qui sera à nouveau présente pour laisser plus d’espace pour les caméras frontales. , tous deux de 12 mégapixels (large et ultra large) capables de capturer des vidéos à une résolution 4K et 60 images par seconde.

C’est précisément sa caractéristique la plus différentielle, et c’est que les caméras arrière, qui devraient répéter avec 13 + 6 mégapixels, pourront également enregistrer des vidéos avec ces caractéristiques.

De plus, dans cette section multimédia, se distinguent le connecteur USB de type C de dernière génération et les quadruples haut-parleurs configurés par AKG, qui nous permettront de profiter au maximum de notre contenu multimédia sur un appareil doté également d’un écran, et pour cause . .

Sans surprise, c’est une tablette géante grâce à sa dalle Super AMOLED de 14,6 pouces, qui offre une résolution de 2 960 x 1 848 pixels au format 16:10, avec la technologie LTPO jusqu’à 120 Hz, HDR10+ et une utilisation frontale d’environ 90 %, plus prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 120 %.

Pour lui remonter le moral, ils nous disent que nous trouverons le Qualcomm pour Galaxy Snadpragon 8 Gen2 dont bénéficie également le S23, avec son overclock, ajoutant une configuration mémoire de base de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui ne laissent aucune place à doute sur le concept premium et haut de gamme de cette tablette.

Comme toujours, il y aura une famille d’accessoires mettant en vedette son étui à clavier, qui ajoute les fonctionnalités d’un ordinateur portable de base avec son trackpad et tout, plus un stylet S-Pen qui se collera magnétiquement à l’arrière de la tablette, où il sera également Il rechargera vos batteries.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, les rendus qui ont fui

Quant à l’autonomie, elle sera assurée pendant des heures par une énorme batterie très généreuse de 11 200 mAh, qui charge jusqu’à 45 watts de puissance via un câble USB.

Enfin, nous savons que les dimensions du Galaxy Tab S9 Ultra ne varieront pas par rapport à son prédécesseur, avec 326,4 x 208,6 x 5,5 millimètres, mais il pèsera un peu plus avec environ 737 grammes qui le rendent peut-être inconfortable pour une utilisation de longue durée. à la maison. Il aura la certification IP68 pour protéger contre les liquides et la poussière.

Quant au lancement, il accompagnera probablement le Galaxy Z de cinquième génération ou sera officiellement présenté peu après, en vue d’un lancement au second semestre 2023, évolution très logique pour une tablette performante qui, sous Android, personne d’autre n’ose nous proposer.

