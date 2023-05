Verizon a annoncé un remaniement cette semaine avec de tout nouveaux plans, et maintenant les offres « myPlan » sont en ligne. Bien que certains clients puissent économiser de l’argent avec les nouvelles options, il semble qu’elles coûteront plus cher pour beaucoup, car la génération précédente de forfaits comprenait des avantages tels que Disney +, Apple Music et Arcade, et bien d’autres sans frais. Suivez Verizon myPlan expliqué avec une ventilation de ce qui a changé, des prix comparés, comment déterminer ce qui vous convient le mieux, et plus encore.

Verizon a annoncé les nouveaux plans myPlan avec l’angle qu’il donne aux clients plus de choix en les laissant décider quels modules complémentaires inclure à prix réduit sans être enfermés dans quoi que ce soit.

« Obtenez exactement ce que vous voulez. Ne payez que ce dont vous avez besoin. » est le slogan avec Verizon disant que les nouvelles offres étant « super simples » et flexibles redéfinissent la liberté sans fil.

Cependant, étant donné que les précédents plans « Do More », « Play More » et « Get More » de Verizon comportaient plusieurs avantages intégrés sans frais supplémentaires, les nouvelles options myPlan peuvent être plus chères pour les clients existants, mais il peut y avoir des cas où il sont des économies. Creusons…

Verizon myPlan expliqué – tarification

Verizon dit qu’il n’y a que deux étapes simples pour s’installer avec myPlan. Bien que cela soit techniquement vrai, il faut du temps et des efforts pour déterminer ce que vous paieriez sur la génération précédente de plans par rapport à myPlan.

Voici le prix des deux différents niveaux myPlan en fonction du nombre de lignes. Et sur la droite, créez vos propres avantages qui coûtent chacun 10 $/mois supplémentaires :

myPlan vs plans Verizon précédents

Il faut un certain temps pour comprendre comment tous les prix changent avec les options myPlan par rapport aux plans précédents, mais c’est peut-être le moyen le plus simple de l’absorber – j’ai tracé le nouveau myPlan à gauche avec les anciens plans à droite avec les avantages inclus ci-dessous :

mon plan 5G Obtenez plus Un illimité pour iPhone 5G Jouez Plus La 5G en fait plus Démarrage 5G Bienvenue Illimité Prix ​​par ligne avec 4 lignes 30 $ ou 45 55 $ 50 $ 45 $ 45 $ 35 $ 30 $ Avantages inclus ❌ Jusqu’à 67 $ d’avantages inclus Jusqu’à 43 $ d’avantages inclus Jusqu’à 20 $ d’avantages inclus Jusqu’à 36 $ d’avantages inclus ❌ ❌

Cela dépend vraiment des plans spécifiques, du nombre de lignes et des avantages que vous souhaitez, mais :

Vous paierez probablement plus si vous venez d’un plan Get More, Play More ou Do More et que vous souhaitez inclure les mêmes avantages ou plus.

Vous paierez probablement plus si vous n’avez qu’une ou deux lignes

Vous pouvez payer moins si vous venez de 5G Start ou Welcome Unlimited et que vous souhaitez ajouter des avantages alors que vous n’en aviez pas auparavant ou si vous préférez ne pas avoir d’avantages avec un nouveau myPlan de base après être venu d’un ancien riche en avantages plan

Vous pouvez payer moins si vous avez 4 lignes ou plus

nuances de monPlan

Encore une chose, la valeur entre les avantages du plan précédent et les nouveaux avantages à la carte à 10 $/chacun est un peu différente car Verizon les a regroupés différemment (par exemple, il offrait Apple Arcade séparément, mais maintenant il propose le pack Apple One pour 10 $/mois – normalement 17 $).

Fait intéressant, jusqu’à ce que Verizon actualise son site Web avec les mises à jour myPlan, il faisait beaucoup de publicité pour son plan 5G Play More pour les switchs. 35 $ ​​par ligne avec 4 lignes et Disney+/Hulu/ESPN+ inclus gratuitement.

Un autre ajustement amusant dans tout cela, auparavant, Verizon appelait son plan le plus basique de 30 $/mois Welcome Unlimited. Avec les nouvelles offres myPlan, le nom est inversé en Bienvenue illimitée pour le même 30 $/mois – ce dernier a juste la possibilité d’inclure les modules complémentaires de 10 $/mois.

Devez-vous passer à myPlan?

Verizon n’a partagé aucune exigence concernant les clients existants sur les plans hérités devant passer au nouveau myPlan pour l’instant.

À moins que vous n’ayez fait le tour des chiffres et qu’il soit préférable de passer à monPlan, tenez-vous-en à ce que vous avez.

Mais cela pourrait valoir la peine de regarder plus en détail ce que myPlan coûterait pour vos lignes/avantages.

Le dernier déménagement de T-Mobile

Le myPlan de Verizon intervient après que T-Mobile a annoncé son dernier effort Uncarrier le mois dernier.

Notamment, les deux transporteurs utilisent le langage de la « liberté » dans leur commercialisation des derniers plans.

