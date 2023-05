Steve Jobs a dit que "les téléphones sont nuls" mais cela l’a fait changer d’avis

Bien qu’il ait rapidement cédé, il était terrifié à l’idée que ce serait lourd et peu intuitif.

Steve Jobs ne voulait pas qu’Apple ait un téléphone

L’iPhone est aujourd’hui une réalité, mais il a failli ne jamais voir le jour dans son processus de création. Steve Jobs était un visionnaire, bien sûr, il avait tout compris, de la façon dont il portait toujours les mêmes vêtements à la façon d’augmenter la productivité chez Apple, malheureusement il y avait quelque chose qu’il était radicalement contre : un téléphone Apple. Steve Jobs ne brodait pas sans fil, il avait donc vraiment de bonnes raisons de ne pas vouloir de téléphone portable Apple. Même si la réalité s’est rapidement retournée contre lui et il s’est rendu compte que c’était une opportunité qu’il ne pouvait pas laisser passer.

La raison pour laquelle Steve Jobs détestait les téléphones portables

Pendant des années, les ingénieurs d’Apple ont essayé de convaincre Steve Jobs qu’ils devaient fabriquer un téléphone Apple. En fait, ils ont travaillé sans la permission de leurs patrons sur le projet. Gardez à l’esprit que les ingénieurs d’Apple étaient les plus brillants de l’industrie et étaient désireux d’innover. Cependant, même si leur génie était une des principales raisons pour lesquelles ils étaient chez Apple, Steve Jobs ne voulait pas qu’un téléphone mobile Apple soit fabriqué. Il pensait qu’ils étaient quelque peu archaïques et est allé jusqu’à s’assurer que «les téléphones puent» pour ses proches lorsqu’ils se rassemblent à Applesfera.

La vérité est que Steve Jobs avait raison sur le principe : les premiers téléphones portables intelligents ont été un véritable désastre en termes d’interface utilisateur. Menus et options encombrants pour lesquels vous étiez perdu pour trouver la fonction la plus basique du téléphone. C’étaient des appareils conçus par et pour des ingénieurs, donc le design avait été relégué au second plan dont Steve Jobs n’était pas complètement passionné, dont la dynamique idéologique consistait à rendre les choses aussi simples et accessibles à l’utilisateur final. Par ailleurs, il pensait qu’il y avait des problèmes évidents lors de la vente d’un prétendu téléphone Apple, car il devrait d’abord passer par les opérateurs téléphoniques. Bien qu’il ait finalement conclu des accords très fructueux avec AT&T et d’autres opérateurs pour obtenir ce succès qui nous semble maintenant être une véritable folie.

Une seule personne a changé d’avis : Michael Bell, vice-président d’Apple. Il était l’une de ses personnes de confiance et Bell lui a écrit un e-mail pour enfin aller de l’avant. Dans celui-ci, il l’a exhorté à réfléchir à deux fois, car c’était une bonne idée s’ils parvenaient à créer une interface intuitive et agile qui offrait de la qualité à tous les utilisateurs. En d’autres termes, ramener la philosophie d’Apple sur le petit écran d’un smartphone.

Il semble que ses propos aillent bien, puisqu’il a réussi à le convaincre de telle manière qu’il a finalement été réalisé. La suite de l’histoire vous la connaissez sans doute car tout le monde a pu constater la ferveur absolue que l’iPhone a suscitée. De sa concurrence avec d’autres systèmes comme Android, de grandes innovations ont émergé qui ont changé à jamais notre façon de communiquer et la relation que nous entretenons avec Internet et avec les gens qui nous entourent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :