Telefónica veut vous payer en échange de l’essai de ses nouveaux produits

La nouveauté de Telefónica est une zone « testeurs »: essayez les nouveaux produits de l’entreprise et gagnez de l’argent.

Le programme de test de Telefónica vous permet de tester certaines de ses nouvelles fonctionnalités à l’avance et de recevoir des récompenses pour cela

Telefónica a lancé un nouveau programme « Testeurs », avec lequel l’entreprise prévoit d’améliorer la collaboration avec ses clients lors de la création de nouveaux produits et services. Pour cela, elle prévoit de récompenser ceux qui souhaitent participer aux tests de nouveautés liées au métaverse, aux technologies Web3, au divertissement, au gaming, à l’intelligence artificielle, à la maison numérique et aux autres segments dans lesquels l’entreprise baigne.

Tout le monde peut s’inscrire pour participer à ce programme de test, qui cherchera un moyen de valider si les derniers développements réalisés par l’entreprise ont un avenir, main dans la main avec de vrais utilisateurs potentiels qui participeront à travers des ateliers créatifs, des enquêtes, des entretiens et d’autres types de séances.

Il y aura différents types de récompenses pour ceux qui souhaitent participer au programme Telefónica Testers, y compris des prix en espèces, des expériences, des remises et d’autres avantages que l’entreprise n’a pas divulgués.

À travers son blog Think Big, Telefónica a veillé à ce que toutes sortes de profils soient recherchés pour ce programme de test, clients et non clients, et peu importe leur degré de familiarité avec les différents concepts technologiques développés dans la division I. +D de la compagnie.

Pour vous inscrire, remplissez simplement les informations demandées dans le formulaire publié sur son site Web et envoyez-le. S’ils sont choisis, Telefónica les contactera pour participer aux différents projets.

Actuellement, le premier studio, appelé X4ALL, a déjà démarré. Les participants devront assister à un entretien en face-à-face d’environ une heure et demie pour parler de la vie à la maison. La récompense dans ce cas sera une remise de 100 euros à échanger dans la technologie et l’électronique grand public e-commerce tu.com.

Telefónica n’est pas la première entreprise à mener une initiative de ce type. Google propose également des applications qui récompensent les utilisateurs pour l’exécution de tâches simples qui peuvent aider l’entreprise à améliorer ses services, et dans certains pays, Amazon offre 2 euros par mois aux utilisateurs qui permettent à l’entreprise de collecter des données à partir de leurs mobiles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :