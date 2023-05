YouTube le confirme : les annonces non désactivables de 30 secondes arrivent sur les téléviseurs

YouTube a annoncé que les publicités non désactivables de 30 secondes que nous avons vues il y a quelques mois sur les mobiles vont faire leurs débuts sur les téléviseurs intelligents. Le siège des utilisateurs non abonnés à YouTube Premium est réduit.

Les publicités non désactivables de 30 secondes arrivent sur les téléviseurs intelligents.

Il y a quelques mois, des annonces non désactivables de 30 secondes sont officiellement arrivées sur YouTube. Cela s’inscrivait dans le cadre d’un mouvement de la plateforme, qui cherche à devenir le lieu d’écoute des podcasts par défaut et d’en tirer plus d’avantages grâce à une publicité que l’utilisateur devait avaler oui, ou oui.

Cette mesure (qui n’a pas plu) a été annoncée lors de la dernière édition d’Advertising Week New York, et elle prophétisait un avenir sombre pour ceux qui ne paient pas l’abonnement YouTube premium. Maintenant, comme le rapporte 9to5Google, ces publicités non désactivables arrivent sur l’application YouTube TV.

Chaque jour, YouTube se rapproche de devenir une chaîne de télévision généraliste

Comme si cela ne suffisait pas que YouTube désactive les bloqueurs de publicités (malgré le fait que des navigateurs comme Brave ont déjà déclaré qu’ils avaient bien l’intention de continuer à le faire), maintenant les utilisateurs qui ne paient pas l’abonnement premium semblent être vus de plus en plus obligés de l’envisager, compte tenu de la nouvelle stratégie de l’entreprise.

En plus d’annoncer l’arrivée de ces publicités non désactivables, qui, selon la source, n’apparaîtront que sur le contenu YouTube Select, vous commencerez également à voir des publicités lorsque les utilisateurs mettent une vidéo en pause. Tout ce qui est en cours de lecture diminuera et l’annonce apparaîtra à côté de cette fenêtre. Ces publicités, selon le point de vente, peuvent être rejetées.

De même, YouTube a annoncé un partenariat avec la ligue de football NFL, selon lequel ils pourront proposer le contenu des matchs le jour même où ils sont joués. L’intégration de Google AI dans la plate-forme a également été annoncée, afin que les créateurs de contenu trouvent de nouvelles façons de faire leur travail.

Il semble que la publicité sur YouTube va être de plus en plus envahissante, une décision qui, bien qu’elle ait été vue venir, va sûrement soulever beaucoup d’ampoules parmi les utilisateurs.

