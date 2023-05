Samsung pourrait être le fabricant de certains Snapdragon 8 Gen 4

Selon une fuite pointée du doigt par un pronostiqueur bien connu sur Twitter, Samsung fabriquera une partie du futur Snapdragon 8 Gen 4 dans sa propre usine et avec sa propre lithographie.

Il semblait que les puces Exynos avaient disparu de la gamme haut de gamme de Samsung, reléguées dans le milieu de gamme et donnant des fonctionnalités nouvelles et intéressantes au Samsung Galaxy A54 5G. La firme coréenne a décidé de miser sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que l’on a déjà vu promouvoir des téléphones premium comme le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Mais attention, car la présence des Snapdragons dans la gamme haut de gamme de Samsung pourrait changer en 2024. Comme le souligne SAMMobile, la firme coréenne envisage non seulement d’équiper les Exynos 2400 dans les prochains Galaxy S24, mais aussi pour les encore très Les futurs Galaxy S25 produiront des puces Snapdragon 8 Gen 4 personnalisées qui feront partie de la machinerie interne des terminaux.

Samsung fabriquera-t-il des processeurs Snapdragon dans sa propre usine ?

Snapdragon 8 génération 4 : TSMC N3E

Snapdragon 8 Gen 4 pour Galaxy : Samsung Foundry 3GAP — Revegnus (@Tech_Reve) 18 mai 2023

Tipster Revengus a tweeté que les Snapdragon 8 Gen 4 « ordinaires » seront fabriqués à l’aide de la lithographie à 3 nanomètres de TSMC, un processus connu sous le nom de N3E. En revanche, le Snapdragon 8 Gen 4 que les appareils Samsung monteront sera fabriqué avec sa propre lithographie 3 nm, avec un processus appelé 3GAP.

Si l’information se confirme, le processus de fabrication de l’usine de Samsung serait enfin comparable à la technologie actuelle de TSMC en termes de performances et d’efficacité. Comme nous l’avons déjà dit, le Samsung Galaxy S25 est toujours un avenir et toutes les informations qui peuvent surgir autour de lui ne sont que pures et dures spéculations. Nous recommandons de fortes doses de scepticisme, car les choses pourraient ne pas commencer à s’éclaircir avant la fin de 2024 et il reste encore un long chemin à parcourir.

Cette étape marquerait la première fois depuis longtemps que la même puce était fabriquée dans deux usines différentes, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé lorsque Samsung a fabriqué une partie des processeurs A9 qui montaient l’iPhone 6 avec son (à l’époque) révolutionnaire 14- lithographie nanométrique. , tandis que l’autre partie des puces a été fabriquée par TSMC.



