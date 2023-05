Le Google Pixel 8 Pro se filtre sur vidéo révélant une curieuse nouveauté : il aura un thermomètre intégré

Le Google Pixel 8 Pro intégrera une fonctionnalité qui vous permettra de mesurer facilement votre fièvre.

L’arrière du Google Pixel 8 Pro en blanc, avec le capteur de température situé juste en dessous du flash LED.

Bien que nous ayons déjà pu voir son design précédemment dévoilé, de nombreux détails du Google Pixel 8 Pro restent inconnus. Bien que tout semble indiquer que cela est sur le point de changer, à l’approche d’une vague de fuites qui a commencé avec une vidéo promotionnelle publiée à l’avance, où l’on peut voir l’une des nouvelles fonctionnalités du smartphone star de Google.

Dans la vidéo, partagée par les gens de 91mobiles, vous pouvez voir plus en détail le design du Google Pixel 8 Pro en blanc. De plus, le fonctionnement d’une des nouvelles fonctions de l’appareil est démontré : sa capacité à mesurer la température corporelle.

Le Google Pixel 8 Pro peut être utilisé comme thermomètre pour mesurer la température corporelle

Lorsque nous avons vu les premières images révélées du Pixel 8 Pro, il n’était pas très clair à quoi servirait le mystérieux capteur situé dans le module caméra arrière, juste en dessous du flash LED. Grâce à la vidéo, disponible sous ces lignes, on sait désormais qu’il s’agit d’un capteur de température.

La vidéo montre comment le capteur permet à l’appareil de calculer la température corporelle de l’utilisateur, en se déplaçant entre le front et la tempe de l’utilisateur, sans entrer en contact avec la peau. Lorsque la mesure est terminée (un processus qui prend environ cinq secondes), le téléphone vibre pour informer l’utilisateur et afficher le résultat à l’écran via une application dédiée.

Sachant que ce capteur ne sera pas disponible dans le Pixel 8, tout semble indiquer que la mesure de la température sera une fonction exclusive de la version « Pro ». Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur cette fonction, qui fera ses débuts sur le Pixel 8 Pro lors de sa présentation, prévue en octobre prochain.

Au-delà de cette nouveauté, la vidéo ne dévoile pas plus de détails sur le Pixel 8 Pro qui n’étaient pas déjà connus. L’appareil aura une apparence plus arrondie que son prédécesseur, il conservera la « Pixel Bar » avec une finition en aluminium et il équipera un écran complètement plat, laissant derrière lui les courbes présentes dans les Pixel 6 Pro et 7 Pro.

