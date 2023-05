Cette impressionnante IA d’imagerie gratuite vous fera oublier MidJourney ou DALL-E

Cette IA est incroyable et elle va nous permettre d’avoir une qualité incroyable dans nos images générées par l’IA.

Cette photo a été créée par la même IA en quelques étapes simples

Ces dernières années, la vérité est que Midjourney n’a eu aucun rival. Cependant, il est maintenant entièrement payé après que certains utilisateurs en aient fait un usage assez négatif. Pour cette raison, des alternatives ont même vu le jour pour générer des images par IA avec le mobile. Il existe de nombreuses applications très utiles telles que Leonardo AI, mais celle dont nous allons parler aujourd’hui est sans pareille. Nous nous référons à CatBird, et la vérité est que vous ne saurez pas comment vous en passer.

CatBird, une IA pour générer des images incroyable

CatBird AI est une application de génération d’images AI qui nous facilitera la vie si nous prenons en compte ses fonctionnalités. La vérité est que son utilisation est simple, peut-être la plus simple de toutes celles que nous avons utilisées jusqu’à présent. Quelque chose qui était déjà difficile, mais l’IA de cette application est présente dans tous les aspects, y compris la façon dont nous créons les images.

Normalement, les images sont générées en introduisant une « invite », c’est-à-dire une description de ce que nous voulons. Le problème c’est qu’être très précis est parfois difficile, beaucoup de gens mettent des descriptions très vagues, donc les IA font un peu ce qu’elles veulent. Cependant, avec CatBird AI, ce n’est pas du tout le cas. Parce que? Fondamentalement, parce que nous pouvons vous demander d’améliorer la description en cliquant sur le bouton « améliorer », de cette façon, la description s’améliorera et les images apparaîtront avec une bien meilleure qualité.

Vous pouvez également utiliser des invites négatives pour empêcher quelque chose que vous ne voulez pas de sortir. De cette façon, vous garantissez que l’image n’a pas d’objets ou d’idées que vous ne voulez pas et qu’elle aura donc encore plus de qualité.

D’autre part, il existe également un nombre incroyable de modèles. Nous pouvons choisir qu’ils soient aléatoires par rapport à ceux qui correspondent le mieux à notre description. Cependant, si nous aimons un style spécifique, nous pouvons le sélectionner dans une très longue liste.

Bien sûr, CatBird AI souffre toujours des problèmes classiques de l’IA génératrice d’images. Vous allez rencontrer des gens avec des centaines de dents dans la bouche et des doigts étranges. De plus, ils ne savent pas tenir les ustensiles et des dizaines d’autres problèmes qui sont très similaires dans toutes les IA. Pour le moment, rien de tout cela ne peut être résolu, mais nous verrons s’il peut être résolu au fil du temps avec l’amélioration des modèles d’IA.

Catbird est fondamentalement comme le reste des applications utilisées pour créer des images par IA, mais en même temps, il est totalement gratuit. Dites adieu aux jetons et autres problèmes de paiement. Mais ne crions pas victoire, car ils travaillent à l’introduction d’un modèle premium.

De plus, il améliore nos « invites » en suggérant des façons plus complexes de créer et de concevoir des images, ce qui nous rend plus efficaces.

Permet d’utiliser des commandes négatives pour qu’elles n’apparaissent pas dans l’image.

Utilisez différents modèles pour avoir une variété différente d’images à utiliser.

Vous pouvez utiliser CatBird AI entièrement gratuitement sur son site officiel.

