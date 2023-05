Xiaomi dévoile les premières fonctionnalités du futur Xiaomi 14 Lite

Xiaomi a confirmé que le Xiaomi Civi 3 ou Xiaomi 14 Lite sera le premier smartphone du marché à monter le nouveau MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

Le dos du Xiaomi 13 Lite en bleu

Une fois que Xiaomi a déjà lancé la nouvelle série Xiaomi 13, composée des Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra et Xiaomi 13 Lite, le géant chinois commence déjà à travailler sur sa prochaine génération de produits phares et le modèle dont les premières rumeurs nous parviennent est le plus sobre de la famille, le Xiaomi 14 Lite.

Comme nous l’a confirmé GSMArena, la firme chinoise a partagé une publication sur Weibo dans laquelle elle révèle les premières caractéristiques du Xiaomi Civi 3, un terminal qui arriverait en Europe sous le nom de Xiaomi 14 Lite, depuis que le Xiaomi Civi 2 a atterri dans le monde. marché comme Xiaomi 13 Lite.

C’est tout ce que l’on sait à ce jour sur le futur Xiaomi 14 Lite

Xiaomi vient de révéler les premières fonctionnalités du Xiaomi Civi 3 ou du Xiaomi 14 Lite et, sans aucun doute, la plus remarquable d’entre elles est que ce nouveau terminal haut de gamme abordable sera le premier mobile du marché à monter le nouveau haut- processeur final de MediaTek, un Dimensity 8200 Ultra qui est une version améliorée du Dimensity 8200 sorti en décembre dernier.

Par le biais de la publication Weibo susmentionnée, Xiaomi a également confirmé que ce nouveau chipset inclut des améliorations du traitement du signal d’image (ISP) telles qu’une consommation d’énergie réduite dans l’application de l’appareil photo, une vitesse de prise de vue plus rapide et jusqu’à 30 nouvelles fonctionnalités vidéo.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Xiaomi 14 Lite, selon les fuites précédentes, ce nouveau smartphone aura un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un système de caméra arrière où le protagoniste principal sera soyez le capteur Sony IMX800 de 50 mégapixels, avec deux caméras frontales de 32 mégapixels chacune et une batterie de 4 500 mAh avec une charge ultra-rapide de 67 W.

