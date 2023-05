Android Auto 9.6 bêta arrive officiellement pour nos téléphones Xiaomi : vous pouvez donc le télécharger pour l’essayer sur votre appareil

Curieusement, la nouvelle version d’Android Auto 9.6 bêta attend depuis trop longtemps, ou du moins si l’on regarde les délais que Google gère habituellement lors de la mise à jour régulière de ce service. En effet, 10 jours se sont écoulés depuis le lancement stable d’Android Auto 9.5, un montant auquel la firme américaine ne nous a pas habitués.

Bien sûr, comme cela s’est produit avec les mises à jour précédentes, nous prévoyons déjà que cette nouvelle version ne représente pas un changement très significatif en termes d’expérience avec Android Auto, en fait, elle continue de viser à corriger différents bugs signalés par les utilisateurs et rien d’autre .

Vous avez déjà la bêta d’Android Auto 9.6 disponible

Comme vous le savez déjà, il existe deux manières de tester ce type de version avant la sortie de sa version stable. L’un d’eux correspond à la possibilité de rejoindre le programme bêta d’Android Auto, comme c’est le cas de nombreuses autres applications du Google Play Store, et le second est beaucoup plus simple : il vous suffit de télécharger le fichier APK et de l’installer sur votre mobile comme n’importe quelle autre application.

Bien sûr, il faut savoir que cette nouvelle version d’Android Auto ne comporte aucun type de modification au niveau esthétique, tout reste exactement pareil par rapport à Android Auto 9.5. Par conséquent, nous pouvons dire que nous sommes toujours confrontés à une nouvelle version de transition qui se concentre sur la correction des erreurs de fonctionnement, ce qui ne fait jamais de mal.

En bref, nous avons déjà parmi nous une nouvelle version de ce système, qui continue de s’améliorer de jour en jour afin d’offrir une meilleure expérience à l’utilisateur final. Nous verrons quand nous pourrons tester ce plus grand nombre d’applications présentées par Google à Google I / O 2023, mais il est clair qu’il s’agit toujours d’un service avec beaucoup de place à l’amélioration.

Via | Xataka Android

