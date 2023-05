Google change d’avis et ne supprimera pas les comptes inactifs avec des vidéos publiées sur YouTube

Après avoir annoncé qu’il commencerait à supprimer les comptes sans activité, Google a décidé de modifier légèrement ses plans.

L’application YouTube sur smartphone Android / Image :

Ça a été l’une des news de la semaine, et ce n’est pas pour rien : Google a confirmé qu’il commencerait à supprimer les comptes des utilisateurs qui n’avaient eu aucune activité au cours des deux dernières années, et qu’il supprimerait également tous leurs contenus et données qui leur sont associés. Peu de temps après l’annonce, des doutes ont commencé à surgir quant à ce qu’il adviendrait de ces comptes Google avec des vidéos YouTube publiées qui n’avaient eu aucune activité, soit parce que leur utilisateur est décédé, soit simplement parce qu’ils ont cessé d’utiliser ledit compte.

Et pourtant tout semblait indiquer qu’en effet, les vidéos YouTube des comptes inactifs seraient également supprimées, Google a voulu se prononcer sur la question pour souligner que ces comptes avec des vidéos publiées ne seront pas supprimés, et, par conséquent, le contenu continuera d’être présent sur la plateforme vidéo.

Dans le message d’annonce initial, Google expliquait que « si un compte Google n’a pas été utilisé pendant au moins deux ans, nous pouvons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Google Workspace (Gmail, Google Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube et Google Photos. » Cette publication a été corrigée, et un porte-parole de l’entreprise a tenu à le préciser via son profil Twitter :

Nous confirmons que nous n’avons pas l’intention de supprimer des comptes avec des vidéos YouTube ! https://t.co/TdRImnz2xW — Liaison avec les créateurs (@YouTubeLiaison) 17 mai 2023

Il faut se rappeler que, pour empêcher Google de supprimer un compte, il vous suffit d’accéder à Gmail et de lire un e-mail, de regarder une vidéo YouTube, d’utiliser Google Drive ou Google Search ou d’effectuer toute autre activité en utilisant ledit compte via n’importe quel appareil. Les comptes qui ne sont pas gérés par des entreprises ou des centres éducatifs ne seront pas concernés par ce changement de stratégie.

Les premières suppressions de comptes débuteront en décembre 2023, et se feront progressivement.



