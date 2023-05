Confirmé : le Nothing Phone (2) embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

La seconde génération du smartphone Android de Nothing sortira prochainement, et on connaît déjà ses premières fonctionnalités.

L’arrière du Nothing Phone (1), premier smartphone de l’histoire de la marque londonienne

Nothing en soi n’avait déjà révélé que son deuxième smartphone arriverait cette année, et qu’il viserait à concurrencer le segment haut de gamme grâce à des fonctionnalités plus avancées que celles de la première édition. Désormais, on sait quel est le processeur choisi par Carl Pei et sa famille pour donner vie au deuxième smartphone de son histoire.

Le PDG et co-fondateur de la société, Carl Pei, a été chargé d’annoncer que le Nothing Phone (2) montera une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l’avant-dernière génération du microprocesseur phare de la série Snapdragon, qui Aujourd’hui, il donne vie à une bonne poignée de ce qui sont considérés comme les meilleurs mobiles du marché.

Il y a eu beaucoup de discussions depuis que nous avons annoncé que Phone (2) aura un chipset Snapdragon 8 Series. Eh bien, voici quelques nouvelles – ce sera la centrale électrique de niveau supérieur Snapdragon 8+ Gen 1. Une mise à niveau claire du téléphone (1). Parlons des principales différences pic.twitter.com/l5NwCxDAVa —Carl Pei (@getpeid) 18 mai 2023

Pei a révélé que, grâce à l’utilisation de ce nouveau processeur, le Nothing Phone (2) pourra offrir des améliorations de performances allant jusqu’à 80% par rapport au Nothing Phone (1). En ce sens, la vitesse d’ouverture des applications a doublé, et à cela il faut ajouter d’autres améliorations dans la section sur l’efficacité, la connectivité ou les capacités de photographie.

Précisément, la section photographique était l’un des aspects critiqués de Nothing Phone (1). Pour cette raison, la marque semble s’être concentrée sur l’amélioration de l’expérience avec les caméras Nothing Phone (2) à partir de zéro. Et c’est que l’utilisation d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 implique l’inclusion d’un FAI (processeur de signal d’image) 18 bits, capable de capturer jusqu’à 4 000 fois plus de données que le FAI du Nothing Phone (1). Ainsi, la porte est ouverte à l’arrivée de fonctions telles que l’enregistrement vidéo HDR et la résolution 4K et 60 FPS.

Pour le moment, la marque n’a pas révélé quand sera présenté son nouveau smartphone de référence, même si l’on sait que son lancement aura lieu tout au long de l’été. Son design reste inconnu, même si grâce à la première image partagée, nous savons qu’il suivra la même ligne que son prédécesseur.



