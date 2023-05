Le HTC U23 Pro est officiel avec Snapdragon 7 Gen 1 et appareil photo 108 mégapixels

HTC a confirmé son retour au présent en présentant un nouvel appareil qui, bien qu’annoncé comme la renaissance de la marque, a du mal à rivaliser sur un marché mondial où on ne sait pas s’il l’atteindra.

Image des caméras du HTC U23 Pro.

HTC est de retour, et pas exactement sous la forme de badges. À la fin de l’année dernière, nous avons clairement exprimé notre inquiétude lorsque nous avons vu que la légendaire firme taïwanaise semblait perdue et incapable de trouver son chemin, atteignant des niveaux de transfert de ses propriétés intellectuelles qui frôlent ce qui a été vu avec BlackBerry, TCL et ces BlackBerry KEY2 LE.

Il y a environ deux semaines, le HTC U23 Pro a fait l’objet d’une fuite, ce qui semblait marquer la énième renaissance d’une marque qui ne finit jamais tout à fait. Et aujourd’hui, comme indiqué dans GSMArena, le HTC U23 Pro a été officiellement présenté. Il ne revient pas aux niveaux d’innovation dont rêvaient les utilisateurs de l’ancien HTC One, mais il ressemble à un terminal décent.

Voici le HTC U23 Pro

En plus de toutes les informations révélées par la firme, nous avons une vidéo YouTube dans laquelle on peut voir le terminal dans toute sa splendeur :

Entrer dans le vif du sujet, le HTC U23 Pro dispose d’un écran FHD+ OLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du système de protection Gorilla Glass Victus. Cet écran a un trou au centre de la partie supérieure, où est placé le capteur frontal de 32 MP. Le lecteur d’empreintes digitales n’est pas sous l’écran, mais sous le bouton d’alimentation. Cela garantit une réponse plus appropriée que si vous étiez sous le panneau.

A l’arrière on retrouve l’îlot photo, qui abrite quatre objectifs avec un capteur principal de 108 MP avec stabilisateur d’image, un capteur ultra grand angle de 8 MP, et un capteur macro de 5 MP pour prendre des photos de près d’un objet avec un beaucoup de détails et un capteur de profondeur 2MP.

Le terminal est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ce qui le place dans le milieu de gamme. De plus, le HTC U23 Pro peut être acheté en deux variantes de RAM (8 et 12 Go) et avec une seule variante de 256 Go pour le stockage interne.

Le téléphone est préinstallé avec l’application de réalité virtuelle VIVERSE et est compatible avec le casque HTC VIVE XR Elite, qui est vendu séparément. D’autres détails incluent également une résistance à l’eau et à la poussière IP67 et une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide filaire de 30 W et une charge rapide sans fil de 15 W. Il est disponible en deux couleurs : noir et blanc.

Dans la section connectivité, le HTC U23 Pro inclut la prise en charge de la 5G et du WiFi 6, NFC, USB-C et également un connecteur minijack 3,5 mm ; de plus en plus rare dans les terminaux actuels. Concernant sa disponibilité et son prix, les deux variantes coûtent environ 510 et 540 euros actuellement, même si pour l’instant il n’est disponible qu’à Taïwan. Reste à savoir s’il atteindra d’autres marchés.

