Ce Motorola est une perle rare qui plonge encore son prix : excellent écran, pur Android et 8 Go de RAM

120 euros de réduction pour l’un des meilleurs téléphones milieu de gamme du moment. Nous l’avons analysé et nous le recommandons.

Après analyse de ce terminal, il est devenu l’un de nos milieu de gamme préféré // Image : Urban Tecno.

Ce n’est pas l’un des modèles les plus connus du catalogue mobile Motorola, mais c’est l’un de nos préférés. On parle du Motorola Edge 30 Neo, que nous avons analysé il y a quelques mois et que nous avons adoré. Il a un design compact très confortable, un écran OLED de qualité, pur Android et un bon appareil photo principal, ainsi qu’une remise actuelle de 120 euros qui vous permet de l’acheter beaucoup moins cher. Attention, car ce Motorola Edge 30 Neo coule à 280 euros sur Amazon en violet et argent, à vous de choisir votre préféré.

Ce smartphone est disponible en une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un prix d’origine de 399 euros. Comme vous pouvez le voir, vous économisez 120 euros si vous l’achetez maintenant sur Amazon. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous ne paierez pas les frais de port et vous aurez l’Edge 30 Neo chez vous en quelques heures. Une autre bonne option pour acheter ce mobile Motorola est MediaMarkt, où il descend également à 280 euros et qui vous permet de choisir également le modèle noir.

Cependant, dans PcComponentes et dans El Corte Inglés, il n’y a pas de telles remises pour le Motorola Edge 30 Neo, qui ne tombe qu’à 329 euros. Par conséquent, Amazon et MediaMarkt sont les meilleurs stores pour acheter cet excellent Edge 30 Neo en ce moment. Dans les lignes suivantes, nous vous disons pourquoi nous l’aimons tant.

Motorola Edge 30 Neo

Achetez le Motorola Edge 30 Neo avec une remise de 120 euros

Motorola a parfaitement réussi à développer le design de cet Edge 30 Neo, car c’est vraiment l’un des plus beaux mobiles du marché. Peu importe la couleur que vous choisissez, vous obtiendrez un beau terminal qui a des détails aussi frappants que l’anneau de lumière qui entoure le module de caméra arrière et qui s’allume lors de la réception de notifications. De plus, il fait partie des meilleurs mobiles compacts du marché, avec une petite taille et un poids dérisoire de seulement 155 grammes qui en font un terminal très, très confortable.

Si l’on se concentre sur sa face avant, on retrouve un écran OLED de 6,28 pouces, une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une netteté de 419 pixels par pouce. Selon nos tests, l’écran est l’un des grands atouts du terminal, puisque les images sont très belles en termes de netteté, de reproduction des couleurs, de luminosité et de fluidité. C’est sur cette façade même que se trouve le lecteur optique d’empreintes digitales.

À l’intérieur de ce Motorola Edge 30 Neo fonctionne un processeur Qualcomm Snapdragon 695 qui offre une bonne expérience avec les tâches les plus quotidiennes, telles que discuter, consulter des réseaux sociaux tels que TikTok ou aller sur YouTube. Cependant, vous devez garder à l’esprit que ce n’est pas un mobile idéal pour jouer à des jeux ou éditer des images, il n’a pas été créé pour cela. En revanche, il faut souligner qu’il dispose d’une connectivité 5G et d’une version très pure d’Android, offrant une expérience proche de celle des mobiles Google Pixel.

Si vous souhaitez utiliser ce Motorola Edge 30 Neo pour prendre des photos, vous disposez de trois appareils photo à l’arrière et un à l’avant. D’une part, celui qui se démarque le plus à l’arrière est l’objectif de 64 mégapixels, il prend des photos nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et une bonne plage dynamique. De l’autre côté, à l’avant, il y a un seul appareil photo de 32 mégapixels que vous pouvez utiliser pour les selfies, les appels vidéo et le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Motorola Edge 30 Neo

Enfin, le smartphone embarque une batterie de 4 020 mAh à l’intérieur qui répond à une bonne note, facile à surmonter le jour de l’autonomie. La chose la plus frappante est qu’il a une charge rapide de 68 W, en un peu plus d’une demi-heure, il est complètement chargé. De plus, il est aussi compatible avec la recharge sans fil, un plus toujours intéressant.

Autant de raisons pour lesquelles le Motorola Edge 30 Neo nous semble être l’un des meilleurs mobiles milieu de gamme du moment. C’est un pari original qui fonctionne bien dans les différentes sections, désormais avec une remise de 120 euros. Obtenez-le pour seulement 280 euros sur Amazon et MediaMarkt, vous ne le regretterez pas.

