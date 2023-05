Ce n’est pas de Xiaomi, mais c’est bon marché, il a une résolution Android TV, HDR10 et 4K

Ce grand téléviseur de 50 pouces n’a rien à envier aux autres modèles Samsung, Xiaomi ou LG.

Avec Android sur votre téléviseur, vous pourrez personnaliser l’expérience multimédia de la meilleure des façons.

Découvrez une expérience de divertissement inégalée avec le téléviseur intelligent à résolution 4K de 50 pouces de Haier. Ce bijou technologique est conçu pour vous offrir une qualité d’image impressionnante et une connectivité illimitée, le tout à un prix incroyablement abordable. Sur Amazon et MediaMarkt, vous pouvez vous procurer cette incroyable smart TV Haier pour seulement 325 euros, une offre irrésistible compte tenu de son prix officiel de 499 euros.

Le prix est brutal étant donné que dans d’autres stores comme El Corte Inglés, il monte à 424 euros pour le même modèle. Non seulement vous achèterez un téléviseur de haute qualité, mais vous économiserez également de l’argent et profiterez de toutes ses caractéristiques et avantages exceptionnels. Procurez-vous l’un des meilleurs modèles de télévision avec Android TV intégré pour un prix dérisoire.

Acheter une bonne smart TV avec Android pour 325 euros

Imaginez être immergé dans la clarté et la netteté de la résolution 4K, vous offrant une image détaillée et vibrante dans chaque scène. Chaque film, série ou événement sportif prend vie avec des couleurs réalistes et un contraste dynamique, grâce à son panneau compatible HDR10. Ne manquez pas le moindre détail car chaque image est rendue avec une précision et une qualité étonnantes.

Mais ce téléviseur intelligent ne se distingue pas seulement par sa qualité d’image impressionnante. Avec le système d’exploitation Android TV 11, vous aurez accès à un monde de divertissement sans fin. Profitez de vos applications préférées comme Netflix, YouTube et Disney+ directement depuis votre téléviseur. Naviguez sur Internet, jouez à vos jeux vidéo préférés et profitez d’une grande variété de contenus en ligne, le tout dans le confort de votre canapé.

La connectivité de cette smart TV est tout simplement exceptionnelle. Avec le Wi-Fi intégré, vous pouvez vous connecter à Internet sans fil et profiter d’une navigation fluide et rapide. De plus, Bluetooth 5.1 vous permet de connecter facilement vos écouteurs sans fil, vos barres de son ou d’autres appareils compatibles, sans câbles ni tracas.

Voulez-vous contrôler votre téléviseur uniquement avec votre voix ? Avec les assistants virtuels intégrés Alexa et Google Assistant, vous pouvez contrôler votre smart TV avec de simples commandes vocales. Changez de chaîne, réglez le volume, écoutez votre contenu préféré et bien plus encore, le tout sans lever le petit doigt. Vous n’avez qu’à demander et votre téléviseur s’en chargera.

Le téléviseur intelligent Haier est également équipé de haut-parleurs compatibles Dolby Audio, vous offrant un son de haute qualité et immersif. Plongez dans un son clair et puissant qui complète parfaitement l’expérience visuelle. Chaque dialogue, effet spécial ou mélodie est reproduit avec une clarté et une immersion exceptionnelles.

Ce modèle 2022 se distingue par son design sans cadre et fin, qui lui donne un look moderne et élégant. Que vous le fixiez au mur ou que vous le placiez sur un support, ce téléviseur intelligent deviendra le centre d’attention de votre salon. De plus, il dispose de ports HDMI 2.1, USB, d’une sortie audio optique et d’une entrée réseau Ethernet, vous offrant des options de connectivité polyvalentes pour tous vos appareils.

Avoir une smart TV avec Android TV offre de nombreux avantages. Tout d’abord, il vous donne accès à une large gamme d’applications et de services de divertissement. Android TV dispose d’une interface intuitive qui vous permet de naviguer rapidement et de trouver votre contenu préféré. L’intégration à l’écosystème Google est un autre avantage remarquable. Google propose des mises à jour régulières pour améliorer la sécurité, la stabilité et ajouter de nouvelles fonctionnalités.

