Twitter pour Mac abandonné : fonctionnalités manquantes, bug, pas de mises à jour depuis l’acquisition de Musk

L’acquisition de la société par Elon Musk et l’éviscération subséquente des équipes d’ingénieurs ont laissé Twitter pour Mac dans le pétrin. L’application n’a pas reçu une seule mise à jour depuis l’acquisition de Musk et manque de nombreuses fonctionnalités essentielles à la « nouvelle expérience Twitter » (ce qui peut ne pas être une mauvaise chose pour certains utilisateurs).

Twitter a proposé une application dédiée pour Mac pendant plusieurs années, mais a abandonné sa prise en charge en 2018 et a plutôt orienté les utilisateurs vers la version Web du service. Un an plus tard, cependant, Twitter pour Mac est revenu avec une nouvelle version de l’application basée sur la plate-forme Catalyst d’Apple et la base de code iPad de l’application.

Certes, la version pré-Musk de Twitter n’était pas toujours idéale pour maintenir Twitter pour Mac à jour. Pourtant, selon l’historique des versions de l’App Store, l’application a reçu des mises à jour assez régulières. Le manque actuel de mises à jour – depuis l’acquisition de Musk en octobre jusqu’à aujourd’hui – est le plus long écart depuis au moins 18 derniers mois, selon l’App Store.

La dernière mise à jour de Twitter pour Mac date du 7 octobre 2022. Musk a finalisé son acquisition de Twitter le 27 octobre 2022 et les licenciements ont commencé presque immédiatement.

Dans l’état actuel des choses, Twitter pour Mac manque de plusieurs fonctionnalités Twitter offertes par les versions Web et mobile. Cela inclut la prise en charge des espaces Twitter, la possibilité de souscrire à des abonnements Twitter auprès des créateurs, toute prise en charge de Twitter Blue et de ses fonctionnalités exclusives, et plus encore.

Même au-delà des fonctionnalités manquantes, Twitter pour Mac devient de plus en plus bogué et peu fiable. Les utilisateurs se sont plaints d’un nombre accru de plantages, d’échecs de mises à jour de la chronologie et d’échecs de publication. Même pour les utilisateurs qui sont heureux que Twitter pour Mac soit débarrassé de certains des changements et ajouts de fonctionnalités douteux de Musk, la fiabilité globale de l’application est un problème.

Avis de Netcost-security.fr

Reste à savoir si Twitter prévoit ou non de mettre à jour Twitter pour Mac. Musk a licencié la grande majorité du personnel de Twitter, et l’application Mac est probablement victime d’une pénurie de personnel d’ingénierie. Même Musk a admis qu’il pourrait avoir besoin de réembaucher certains des employés qu’il avait initialement licenciés.

Twitter pour Mac est évidemment bien plus spécialisé que Twitter pour iPhone, Android et le Web. Cependant, de nombreuses personnes qui utilisent Twitter pour Mac entrent probablement dans la catégorie des « utilisateurs expérimentés » et publient beaucoup sur la plate-forme. L’abandon de Twitter pour Mac pourrait pousser ces utilisateurs à explorer d’autres plates-formes, telles que Mastodon. Il existe plusieurs excellents clients Mastodon pour Mac actuellement disponibles (et d’autres à venir).

Et, bien sûr, Twitter a également supprimé la prise en charge des clients Twitter tiers, dont beaucoup étaient disponibles sur Mac. Cela laisse Twitter pour Mac comme la seule option pour les utilisateurs de Mac, à moins d’utiliser la version Web ou quelque chose comme Tweeten.

Il existe des moyens pour Twitter d’offrir une application sur le Mac sans trop de frais généraux, notamment en laissant simplement les utilisateurs d’Apple Silicon installer la version iPad de leur application sur leur Mac.

J’ai contacté Twitter pour un commentaire sur l’avenir de Twitter pour Mac et j’ai été accueilli par la réponse automatique de l’entreprise pour les e-mails de presse.

