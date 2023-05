L’application musicale Xiaomi est désormais plus utile : l’application My Music Player est mise à jour sur votre mobile

Si vous avez un smartphone Xiaomi, vous pouvez maintenant vérifier si vous avez reçu la nouvelle mise à jour publiée par la société chinoise. Une ‘mise à jour’ sur l’une de ses applications préinstallées faisant partie de l’écosystème natif du système d’exploitation : l’application My Music Player.

Un nouveau widget musical pour Xiaomi

Utilisez-vous habituellement des widgets ? Pour ceux qui ne le savent pas, un widget n’est rien d’autre qu’une microapplication ou un outil interactif qui sert d’accès direct aux fonctions de certaines applications que vous avez installées sur votre terminal. L’un des widgets les plus courants est le widget météo, qui est généralement installé par défaut sur le bureau mobile.

Les widgets, comme les applications, il en existe de toutes sortes, et chaque système d’exploitation ou couche de personnalisation apporte généralement le sien. Dans le cas des smartphones Xiaomi, la couche de personnalisation MIUI en apporte plusieurs que vous pouvez utiliser pour avoir certaines commandes et/ou fonctions à portée de main, sans avoir à ouvrir l’application correspondante pour les activer.

MIUI vient de gagner un nouveau widget, car Xiaomi a publié une mise à jour de son système d’exploitation qui implémente un nouveau widget pour l’application native Mi Music Player, l’application qui ouvre le lecteur de musique natif sur les téléphones Xiaomi.

Application Mon lecteur de musique

Dans le cadre de sa mise à jour pour ce mois de mai 2023, Xiaomi a publié hier la mise à jour V7.13.01.051216i de son application Mi Music Player pour ses utilisateurs. La mise à jour pèse 41,9 mégaoctets et comprend deux contenus exceptionnels. Le premier concerne les corrections de bugs et les améliorations de stabilisation habituelles pour améliorer les fonctionnalités et les performances de l’application. Et le second est un widget pour le lecteur de musique.

Lorsque vous mettez à jour votre mobile, vous pourrez installer un widget d’aspect tubulaire – le design que MIUI 14 a implémenté il y a quelques mois – dédié à l’application My Music Player, et avoir un accès direct sur le bureau de votre mobile. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour via OTA, vous pouvez essayer d’ouvrir directement l’application Mi Music Player pour voir si elle est déjà disponible dans votre région.

Via | RPRNA

