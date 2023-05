Il s’agit de la date et de la plate-forme sur lesquelles il arrivera "Avatar 2 : Le sens de l’eau"

Le film le plus rentable de ces dernières années arrivera bientôt sur les plateformes de streaming pour continuer sa légende

Avatar 2 arrivera très prochainement sur les plateformes de streaming

Avatar était le film le plus rentable de l’histoire, donc sa suite très attendue a connu un succès similaire et est devenue le film le plus rentable de l’ère post-pandémique. Désormais, son cycle en salles est terminé et il ne reste plus qu’à voir sur quelle plateforme de streaming et à quelle date on pourra le voir sur nos téléviseurs.

Il sera bien entendu dans le catalogue Disney+ dans lequel le film sortira sur les plateformes de streaming. On ne sait pas s’il atteindra une autre application, mais pour l’instant il semble qu’il sera exclusif à « Ideas Factory ».

Un film qui a balayé les salles

Dans « Avatar : le sens de l’eau », nous revenons sur l’histoire de Jake Sully et Neitiri. Tous deux ont formé une famille et vont devoir faire un voyage inattendu dans une autre tribu Na’Vi avec laquelle ils devront s’adapter à leurs particularités. Fort de ce background, James Cameron nous emmène dans son environnement de prédilection : les fonds marins. La vraie passion du réalisateur est la mer, c’est pourquoi dans ce film, il a voulu les capturer parfaitement.

Selon BoxOfficeMojo, le film a rapporté 2 319 919 874 $ dans le monde. Ce qui en fait le septième film le plus rentable de l’histoire. Ainsi, il n’a pas réussi à dépasser le premier, mais il est également vrai que le cinéma est actuellement dans une situation assez compliquée après la pandémie de COVID-19, donc atteindre ces chiffres a un mérite incroyable.

Bien sûr, les critiques et le public en dehors des États-Unis n’ont pas été favorables à la bande. D’un côté, les critiques reprochent au film de n’être qu’un produit visuel, avec un scénario rebattu et des incohérences par rapport au premier film. Le public a répondu au box-office, mais dans des médias tels que FilmAffinity, il a une note de 6,7 par rapport aux 7,2 du premier opus. Cela montre qu’elle n’a peut-être pas été à la hauteur des attentes qu’on attendait d’elle.

Date et plateforme auxquelles « Avatar 2 : The Sense of Water » arrivera

La tournée dans les salles est pratiquement terminée partout dans le monde. En France, il y a encore quelques salles où vous pouvez le trouver, mais ce n’est pas normal. Pour cette raison, James Cameron a décidé qu’il pouvait officiellement atteindre les plateformes de streaming. Plus précisément, il arrivera à Disney+ le 7 juin, donc à partir de ce moment, nous pourrons en profiter sur nos téléviseurs sans aucun problème.

Il semblerait que ce soit James Cameron lui-même qui ait choisi la date à laquelle Disney+ se nourrira de l’une des nouveautés les plus importantes de l’année sur toutes les plateformes. L’influence du réalisateur de « Terminator 2 » ou « Aliens » est gigantesque, c’est pourquoi il a construit l’une des meilleures franchises en termes d’impact sur grand écran. Malgré le fait que les critiques ne placent aucun des deux films dans l’Olympe de la cinématographie, la vérité est que les deux ont été des machines à collecter des fonds assez efficacement. De plus, la carrière du réalisateur compte également un autre film très rentable dans le top 10 : « Titanic ».

Il ouvre le 7 juin 2023.

La plateforme choisie sera Disney+, où l’on verra la nouvelle histoire de James Cameron.

Regardez « Avatar 2 : Le sens de l’eau » sur Disney+

