Si vous voulez essayer les actualités sur YouTube avant tout le monde sur votre mobile Xiaomi, c’est très simple : voici les deux façons de le faire

Sans aucun doute, YouTube est l’une des applications les plus utilisées au quotidien pour pouvoir consommer du contenu multimédia sur Internet. Nous parlons d’un outil en constante évolution et, bien que nous ne nous en rendions souvent pas compte, Google n’arrête pas d’inclure de nouvelles fonctions qui rendent son utilisation plus confortable et utile au quotidien.

Si vous souhaitez pouvoir essayer ce type de nouveauté avant d’autres utilisateurs, nous devons vous dire que la firme américaine nous propose des moyens de le faire d’une manière extrêmement simple. Dans cet article, nous expliquons ce qu’ils sont et, surtout, comment vous pouvez les activer pour les expérimenter sur vos ordinateurs.

Comment essayer les actualités YouTube sur votre mobile dès que possible

Il est vrai qu’il y a quelques années, ces types de fonctions expérimentales étaient accessibles à tout utilisateur, quel que soit son état, mais cela a changé il y a quelque temps cette partie. En fait, actuellement l’une des conditions que nous devons remplir est d’être abonné à la modalité YouTube Premium, un service qui coûte 11,99 euros par mois en France.

Mais attention, car nous ne recevrons pas ces nouvelles simplement parce que nous sommes un utilisateur premium, mais nous devrons les activer manuellement nous-mêmes. Bien sûr, la façon de le faire est très simple, car nous n’aurons qu’à suivre ces étapes :

Ouvrez l’application YouTube sur votre téléphone et, en haut de l’écran, appuyez sur votre profil

Accédez à la rubrique « Vos avantages Premium » et cliquez sur « Essayer les nouvelles fonctionnalités »

Chaque fois qu’une nouvelle fonction apparaît, vous devrez la sélectionner manuellement dans cette section pour pouvoir la tester.

Dans le cas où vous n’êtes pas un utilisateur premium de la plateforme, ne vous inquiétez pas, car il existe une autre alternative qui nous permettra également de tester des fonctions exclusives de l’application avant les autres utilisateurs. Et ce mécanisme consiste à devenir un testeur bêta de YouTube, quelque chose que nous pouvons faire d’une manière extrêmement simple via ce lien.

Grâce à ces deux alternatives que nous avons mentionnées, vous pourrez découvrir toutes ces fonctions que YouTube lance à l’avance afin que certains utilisateurs puissent les essayer avant leur implémentation finale dans la version stable de l’application, ce qui est toujours de bon goût pour ceux qui aiment bricoler leur équipement.

Via | Xataka Android

