Apple lance les Beats Studio Buds+, ses écouteurs sans fil au design transparent

Les nouveaux écouteurs totalement sans fil de la série Apple Beats sont désormais officiels.

Les Beats Studio Buds arrivent dans une finition transparente qui nous rappelle la série Ear de Nothing

Après qu’Amazon ait confirmé son existence à l’avance il y a quelques jours à peine, Apple a enfin présenté la nouvelle génération de ses écouteurs de marque Beats. Les Beats Studio Buds+ sont une version améliorée des Studio Buds introduits il y a quelques années, qui, en plus d’un design renouvelé, introduisent des améliorations intéressantes dans le domaine de l’audio.

Contrairement aux modèles de la série AirPods, les Beats Studio Buds+ ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés avec des appareils Apple, et sont donc une alternative plus intéressante aux autres écouteurs sans fil compatibles Android.

Beats Studio Buds+, toutes les infos

Le design des Beats Studio Buds+ n’a pas grand-chose à voir avec celui des AirPods. L’entreprise a conçu des écouteurs leur donnant une approche un peu plus sportive et pas si minimaliste, en plus d’avoir un format de bouton sans « stick », de sorte que les boutons physiques sont intégrés à l’arrière de chaque casque. La résistance à l’eau ne manque pas, soutenue par un niveau de certification IPX4.

L’un des aspects les plus frappants est l’utilisation de plastique transparent pour construire l’une des versions de ces écouteurs. L’approche nous rappelle celle popularisée par Nothing avec sa série Ear, bien que dans le cas des écouteurs Apple, un matériau avec une finition mate et un effet translucide soit utilisé.

Par rapport aux Beats Studio Buds d’origine, ce nouvel opus de la famille introduit un système de suppression du bruit plus puissant et un mode de transparence plus efficace, ainsi qu’un système audio plus puissant. Sont également inclus des microphones améliorés et une prise en charge de l’audio spatial.

En cas d’utilisation associée à un appareil Android, nous profiterons de la compatibilité avec le système Fast Pair et de la possibilité de basculer instantanément entre les appareils connectés.

Son autonomie peut atteindre les six heures de lecture, selon les données fournies par la marque. Le boîtier se recharge via son port USB-C et ne prend pas en charge le chargement sans fil.

Les Beats Studio Buds Plus coûtent 169,95 $ aux États-Unis. Pour le moment, il n’a pas été révélé quel sera son prix en France ou dans le reste des régions européennes.

