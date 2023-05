800 chaînes TV sur votre TV gratuitement et sans rien installer : c’est la dernière actualité Android TV

Désormais, les utilisateurs d’Android TV pourront accéder gratuitement à un large catalogue de chaînes de télévision sur Internet.

Un téléviseur intelligent avec le système d’exploitation Android TV

Désormais, les propriétaires de téléviseurs avec le système d’exploitation Android TV installé pourront profiter de plus de 800 chaînes de télévision Internet entièrement gratuitement et sans avoir à installer quoi que ce soit sur leurs appareils. Google lui-même s’est chargé d’annoncer cette initiative, qui intervient un mois seulement après avoir officialisé l’arrivée de la fonction Live TV sur Google TV.

Cette fonction permettra d’accéder à un grand nombre de chaînes de télévision à partir de plateformes telles que Tubi, Plex ou Pluto TV, directement depuis l’écran d’accueil du système. Il ne sera pas nécessaire d’installer une application ou de s’inscrire aux services fournis par les différents canaux.

Google apporte la télévision en direct aux téléviseurs Android

Jusqu’à présent exclusive aux téléviseurs et Chromecast avec Google TV, la fonction Live TV est désormais intégrée à tous les appareils Android TV de différents fabricants, y compris ceux qui ont été vendus avant l’année 2022.

À partir d’aujourd’hui, nous ajoutons l’onglet En direct à Android TV. Dans l’onglet Live, vous aurez accès aux chaînes gratuites de Tubi, Plex, Pluto TV et Haystack. Nous lançons également des chaînes Google TV intégrées gratuites que vous pouvez regarder sans télécharger ni lancer d’application.

Selon Google, un total de plus de 800 chaînes différentes sont incluses, y compris des chaînes internationales et d’information telles que NBC, FOX, ABC ou CBS. La diffusion est réalisée dans plus de 10 langues, dont l’français.

Pour le moment, c’est une nouveauté disponible exclusivement aux États-Unis. Il commencera à arriver à partir d’aujourd’hui et le déploiement durera plusieurs semaines, et pour l’instant Google n’a pas révélé si Live TV finira par atteindre d’autres pays du monde. En attendant, il est toujours possible de recourir aux meilleures applications pour regarder la télévision gratuitement et en ligne.

