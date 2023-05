Une fois de plus, les IA sont de retour au centre du débat.

Microsoft a émis un avertissement concernant ChatGPT-4

Une fois de plus, l’IA et ses conséquences pour l’humanité continuent de faire la une des journaux. Cette fois, la nouvelle vient du principal partisan de l’Intelligence Artificielle : Microsoft. Puisque vous avez remarqué que ChatGPT-4 commence à raisonner comme le ferait un humain. Une équipe de développeurs et de chercheurs de Microsoft a publié un rapport de 155 pages contenant une mine d’informations expliquant que l’intelligence artificielle d’OpenAI est sur le point de devenir l’intelligence artificielle générale, ou « AGI ». Cela indique qu’il s’agit d’un modèle capable d’afficher un raisonnement similaire à celui des humains et qu’il sort des paramètres pour lesquels ils ont été entraînés. Cela, comment pourrait-il en être autrement, a suscité les craintes et les réticences de ceux qui étaient déjà sceptiques quant au développement extrêmement rapide de l’IA.

Désormais, à la peur de ceux qui parlent des métiers qui vont disparaître à cause des IA s’ajoute la terreur de la possibilité qu’une IA prenne conscience d’elle-même et se mette à agir comme un être humain.

Une IA qui pense comme les humains, est-ce possible ?

Dans le passé, Google a averti que la société n’était pas prête pour l’IA et maintenant Microsoft ajoute à cela. Deux des principaux partisans de l’intelligence artificielle depuis que Google vient de lancer Bard sur le marché.

Maintenant, les chercheurs de Microsoft semblent perplexes quant à ce dont GPT-4 est capable. Pour commencer, ils lui ont demandé de commander entre eux de manière stable « un livre, neuf œufs, un ordinateur portable, une bouteille et un clou ». Ainsi, ils ont voulu voir à quel point cette IA était capable de raisonner, ce qui a été surpris par sa réponse :

Placez l’ordinateur portable sur les œufs, l’écran vers le bas et le clavier vers le haut. L’ordinateur s’intégrera dans les limites du livre et des œufs, et sa surface plane et rigide fournira une plate-forme stable pour le niveau suivant.

Cette réponse n’était pas typique d’une IA qui a été formée avec plusieurs exemples, puisque sa base de données n’a rien à voir avec cela, il était donc possible que l’IA ait commencé à raisonner à ses risques et périls. De plus, ils lui ont également demandé de composer de la poésie avec les nombres premiers ou de faire une autre série de tâches démontrant qu’il était tout à fait capable de raisonner comme un être humain.

Cependant, le rapport a soulevé de nombreuses questions. La communauté universitaire qui travaille en étroite collaboration avec les IA a assuré que ce rapport doit être pris avec scepticisme car ils considèrent qu’il pourrait s’agir d’une campagne de marketing plus qu’autre chose. L’article de 155 pages a été considéré comme « subjectif et informel » par certains experts, comme le rapporte le New York Times. En fin de compte, tout comme Google lorsqu’il a assuré que nous n’étions pas prêts pour l’IA, ils sont les principaux acteurs de la rentabilité de l’IA afin qu’ils puissent être des actions de relations publiques pour obtenir un plus grand impact sur la population.

Bref:

Microsoft considère que l’IA est proche de se comporter comme une AGI : une intelligence artificielle générale.

Cela indique qu’il est capable de raisonner en dehors de ce pour quoi il a été formé.

Cela peut être assez dangereux et l’être humain n’est pas préparé à cela.

Cependant, certains auteurs considèrent que cela est biaisé et que le rapport est davantage une campagne de marketing.

