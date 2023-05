Bing Chat pour mobile est maintenant beaucoup plus utile : nouveau widget, historique des conversations et plus d’actualités

Microsoft a présenté toute une série d’innovations dédiées à booster Bing Chat sur les téléphones, qui commenceront à être déployées cette semaine.

Bing Chat est mis à jour dans sa version mobile.

Bing, le moteur de recherche de Microsoft, dispose depuis un certain temps déjà de fonctionnalités basées sur l’IA. Cela l’a aidé à attirer l’attention des utilisateurs et, pour la première fois de son histoire, à commencer à voler des parts de marché à Google en ce qui concerne les recherches, obligeant le Big G à prêter attention au moteur de recherche Microsoft.

Bing a continué à s’améliorer dans ce domaine au fil du temps. Cela fait même partie de SwiftKey pour apporter les possibilités de l’IA dans les conversations. Et maintenant, comme Microsoft le publie sur son blog, le moteur de recherche de la société de Redmond est devenu encore plus utile dans sa version mobile.

Les nouvelles que Bing recevra pour les téléphones mobiles cette semaine

Tout d’abord, nous aurons la possibilité d’ajouter un widget Bing à l’écran de notre téléphone, à la fois sous iOS et Android. Grâce au widget, vous pouvez accéder directement à Bing Chat en cliquant sur l’icône correspondante, et vous pouvez également demander directement quelque chose à l’IA en touchant l’icône du microphone.

Conformément à cette nouveauté, les conversations qui commencent au téléphone peuvent se poursuivre sur le bureau. Grâce à une fonction appelée Répondre sur le bureau et un QR code, un ordinateur et un téléphone peuvent être reliés afin que les conversations soient les plus fluides possibles.

En plus de ces deux nouveautés, Bing introduit également la prise en charge de plusieurs langues. L’idée est de retirer Bing Chat et ses utilitaires vocaux de l’exclusivité de l’anglais qui existait jusqu’à présent, bien que les langues qui seront prises en charge n’aient pas été précisées. Nous espérons que l’français en fait partie.

Il est également intéressant d’ajouter que SwiftKey recevra également des améliorations liées à l’IA. Le premier concerne l’écriture de messages à l’aide de l’intelligence artificielle. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, Bing Chat créera un brouillon de texte en fonction des paramètres que nous lui donnerons. Pour l’instant, il semble qu’en dehors des États-Unis, nous soyons toujours sur la liste d’attente pour pouvoir l’essayer.

Enfin, Microsoft a ajouté deux nouveaux tons pour les réponses : un conçu pour les réponses pleines d’esprit et amusantes, et un autre pour les situations de travail ou les situations qui nécessitent plus de sérieux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :