TECNO encourage les Indiens modernes à prendre une photo et à explorer de nouveaux angles de vie

La marque de technologie innovante TECNO a lancé hier sa nouvelle campagne de marque «N’arrêtez pas d’explorer les nouveaux angles de la vie » en Inde. Le coup d’envoi avec un « Prendre une photo” vidéo manifeste, TECNO encourage les Indiens modernes à tenter leur chance. Aventurez-vous au-delà de ce qui est confortable et poursuivez certainement ce qui fait bondir leur cœur.

« Notre nouvelle campagne de branding vise à communiquer l’esprit progressiste de la marque aux consommateurs indiens. Les encourager à se libérer de leur zone de confort et à ne jamais cesser d’explorer de nouvelles perspectives. A déclaré Gavin Wu, directeur marketing de TECNO India. « Cette campagne fait partie de nos efforts continus pour établir des liens plus solides avec nos consommateurs indiens. Créer des moments spéciaux ensemble dans la poursuite d’une vie enrichie.

Nouvelle vidéo créative pour le marché indien

« Prendre une photo” La vidéo du manifeste est une représentation créative de l’état d’esprit new age, qui ne cesse d’explorer. Les six histoires illustrent les Indiens modernes. D’une employée de bureau occupée, qui réussit à devenir cycliste et à explorer la belle nuit de la ville, à une maman qui n’abandonne pas son amour de la peinture tout en profitant de la maternité. Ainsi que d’autres histoires édifiantes de personnes, remplies par leur exploration imparable et qui continuent à donner vie à ce qu’elles aiment. Les six histoires développent le thème avec des scènes vives et poétiques pour montrer comment les Indiens modernes explorent différentes perspectives de la vie avec une détermination et une persévérance imparables.

La nouvelle campagne est enracinée dans la profonde compréhension de TECNO du marché indien développée au fil des années. Les Indiens d’aujourd’hui ne se contentent plus d’être définis par une identité singulière. Au lieu de cela, beaucoup sont impatients d’être reconnus avec de multiples identités et occupations pour refléter leurs personnalités en couches et leurs intérêts variés. Ils sont prêts à prendre le parti de découvrir leur véritable passion. Et inspirez-les à libérer leur créativité intérieure.

« Grâce à leurs connaissances en expansion et à leur état d’esprit global, au développement social et économique rapide et à l’évolution rapide du mode de vie… les Indiens modernes sont avides de plus d’opportunités et d’un nouvel épanouissement dans la vie. » A déclaré Lucia Liu, chef de la marque de TECNO. « Cet esprit s’aligne parfaitement avec notre esprit de marque de ‘Stop at Nothing’. C’est pourquoi nous sommes si fiers de cette nouvelle campagne, qui plonge dans les aspects riches et divers de la vie.

TECNO repousse toujours les limites

Avec « Stop At Nothing » comme essence de marque, TECNO ne cesse d’explorer et de repousser sans relâche les limites pour proposer des produits haut de gamme et élégamment conçus pour inspirer les consommateurs. Ayez toujours un esprit positif pour l’avenir et enrichissez leur vie avec un beau goût de demain. Grâce au plus récent PHANTOM V Fold et à la prochaine série CAMON 20 en Inde, TECNO révolutionne l’expérience utilisateur des consommateurs indiens pour leur permettre de faire partie d’un monde technologique progressif. Grâce à laquelle chacun peut réaliser son potentiel et montrer son identité.

Le nouveau « N’arrêtez pas d’explorer les nouveaux angles de la vie» La campagne reflète également l’intention de TECNO de continuer à investir sur le marché indien. « Nous cultivons davantage notre connaissance locale pour proposer des innovations technologiques et des percées qui répondent aux besoins des utilisateurs en Inde. » Dit Gavin Wu.

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l’expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents. Poussant sans relâche pour l’intégration parfaite du design contemporain et esthétique avec les dernières technologies. Aujourd’hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles. Offrir une innovation de pointe grâce à une large gamme de smartphones, de dispositifs portables intelligents, d’ordinateurs portables et de tablettes. Ou les systèmes d’exploitation HiOS et les produits pour la maison intelligente. Avec leur essence de marque « Stop At Nothing », TECNO s’engage à débloquer les meilleures et les plus récentes technologies pour les individus tournés vers l’avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d’eux-mêmes et leur meilleur avenir. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine