Le robot Tesla Optimus fait de grands progrès dans le développement technique

Ce matin, Tesla a publié une vidéo montrant ce que son robot humanoïde peut faire. Nous comprenons que ce ne sont peut-être pas les nouvelles que vous attendiez. Mais force est d’admettre que le soi-disant robot Optimus Tesla progresse rapidement.

C’est en quelque sorte une sorte de rapport sur le travail qui a été fait. Il faut dire qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que le bot Optimus Tesla ne soit véritablement humanoïde. Mais dans la vidéo, on peut aussi voir comment il gère diverses tâches qui sont vraiment difficiles en termes de mise en œuvre technique. Dites qu’il peut maintenant reconnaître les sujets et répondre comme il se doit.

Le robot Tesla Optimus arrive dans des mois

Elon Musk a présenté le bot Optimus Tesla lors de l’événement AI Day de la société en 2017. Cependant, Tesla n’a pu montrer qu’une version démontée du robot lors de l’événement. Même alors, il était à peine capable d’avancer ou d’effectuer un travail physique sur scène. Au lieu de cela, Elon Musk a montré la version censée être plus proche d’un modèle de production. C’est pourquoi nous disons que Tesla montre maintenant des robots, bien que lents, qui sont plus proches de ce modèle.

En termes de développement technique, le robot Optimus Tesla a subi des améliorations uniques. Ceux-ci incluent le contrôle du couple moteur, la détection et la mémoire environnementales, la formation à l’IA à partir du suivi humain et la manipulation d’objets. Il convient également de mentionner que le robot humanoïde Tesla a été montré en train de ramasser des objets d’un conteneur et de les placer dans un autre pour illustrer comment l’IA a été entraînée à l’aide d’une démonstration humaine.

Tesla devrait commencer la production du Tesla Bot lorsque la société enverra le premier de ses très attendus Cybertrucks. Mais une fois prêt, il aura priorité sur les voitures. Comme vous pouvez le voir, Elon Musk et sa société travaillent activement sur ce projet. Ils croient que cela va changer l’économie mondiale. Mais nous devons souligner que tous les géants de la technologie ne pensent pas de la même manière. Sony, par exemple, a montré qu’il pouvait construire un robot humanoïde en quelques mois. Mais la société japonaise ne voit aucune raison de le faire.

