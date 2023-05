La mise à jour du sous-système Windows pour Android peut apporter une option pour la configuration de la mémoire

Microsoft vient de publier une autre mise à niveau progressive du sous-système Windows pour Android. Oui, la mise à jour de mai est sortie et la mise à jour de ce mois-ci comprend quelques fonctionnalités et améliorations utiles. Comme toujours, la mise à jour est disponible sur tous les canaux du programme Windows Insider, vous pouvez facilement mettre à niveau vers le dernier logiciel. Lisez la suite pour en savoir plus sur la dernière mise à jour.

Microsoft coup d’envoi la mise à niveau incrémentielle avec le numéro de version 2304.40000.5.0, vous pouvez rapidement mettre à jour le WSA vers la version la plus récente à partir de Microsoft Store sur Windows 11.

En parlant des fonctionnalités et des modifications, les premiers changements que les utilisateurs remarqueront après la mise à jour vers la mise à jour de mai lors du chargement latéral des applications sur le sous-système. Microsoft apporte la vérification des packages pour les applications, ce qui indique simplement que les applications seront analysées par un antivirus lors de l’installation.

Le prochain grand changement apporté au sous-système pour Android permet aux utilisateurs de configurer la quantité de mémoire à attribuer à Android. La mise à niveau apporte également la prise en charge d’Android AppLink, ce qui indique que les applications Android seront lancées lorsque l’utilisateur appuie sur le lien de l’application prise en charge.

La mise à jour d’aujourd’hui fera passer la version du noyau Linux à 5.15.94. En dehors de cela, la mise à jour apporte des améliorations en termes de fiabilité et de performances. Voici la liste de toutes les modifications apportées à la mise à jour de mai du sous-système Windows pour Android.

Vérification du package pour les applications sur WSA : les applications Android sont analysées à l’aide d’un logiciel antivirus installé sur Windows avant l’installation de l’application.

Possibilité pour les utilisateurs de configurer la quantité de mémoire à attribuer à Android

Les applications Android seront lancées lorsqu’un utilisateur ouvrira le lien d’application pris en charge à partir de n’importe quelle application (prise en charge d’Android AppLink)

Core Linux mis à jour vers 5.15.94

Améliorations de la fiabilité et des performances de WSA

Comme je l’ai dit plus tôt, la version de ce mois-ci est disponible sur tous les canaux Windows Insider, vous pouvez donc vous rendre sur le Microsoft Store et vérifier les nouvelles mises à jour dans la bibliothèque et mettre à jour WSA vers le numéro de version 2304.40000.5.0.

