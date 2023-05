Pratique: Skullcandy lance le nouveau casque Crusher ANC 2 avec curseur de basse dédié

Skullcandy lance aujourd’hui sa dernière paire d’écouteurs ANC. Le nouveau Crusher ANC 2 offre les dernières conceptions supra-auriculaires de Skullcandy qui, en plus de fournir des écuries comme la suppression active du bruit, sont également soutenues par des inclusions plus remarquables. Il y a jusqu’à 60 heures de lecture sur une seule charge, sans parler du suivi intégré des tuiles et de la connectivité Bluetooth multipoint. Mais la vraie star du spectacle d’après mon écoute jusqu’à présent est les commandes de basse Crusher, ce qui rend ces écouteurs se démarquent de la concurrence.

Le casque Skullcandy Crusher ANC 2 est maintenant disponible

Au prix de 229,99 $, il y a beaucoup à aimer sur le nouveau casque Skullcandy Crusher ANC 2 sur papier. J’ai eu la chance de voir comment ils sonnent et fonctionnent en personne, mais avant d’en arriver là, couvrons au moins les spécifications réelles.

Les écouteurs Skullcandy Crusher ANC 2 arrivent notamment avec une suppression active du bruit grâce à un ensemble de quatre microphones qui surveillent votre environnement pour aider à filtrer les sons gênants. Lorsque l’ANC est activé, vous profiterez de 50 heures d’autonomie. La désactivation de l’isolation acoustique vous offre 10 heures d’écoute supplémentaires, ce qui porte le temps total pendant lequel vous pouvez basculer avant de devoir recharger jusqu’à 60 heures. Cependant, lorsque vous devez faire le plein, une charge de 10 minutes vous offre quatre heures de lecture via le port USB-C.

Certaines des fonctionnalités intelligentes habituelles de Skullcandy sont également intégrées à la conception supra-auriculaire, notamment sa technologie Skull-IQ qui offre un contrôle vocal mains libres sur le volume, le changement de piste, etc. Les écouteurs Crusher ANC 2 sont centrés sur la connectivité Bluetooth 5.2 à partir de là, ce qui permet un couplage multipoint pour la connexion à plusieurs appareils à la fois. Sans parler de la connexion à une application compagnon qui vous permet d’ajuster le réglage de l’égaliseur, de personnaliser les boutons de l’appareil et même de configurer la technologie de suivi des tuiles intégrée pour vous assurer que vous pouvez toujours localiser les écouteurs.

Quant à ce qui distingue encore plus le casque Skullcandy Crusher 2 de la concurrence, la marque a intégré sa dernière implémentation de son curseur de basse réglable Crusher. Bien qu’il existe un ensemble assez robuste de commandes sur le casque qui rendent le réglage du volume, la prise d’appels et l’interaction avec votre lecture audio plus pratiques que d’avoir à sortir votre appareil, il existe également une molette physique pour régler les basses à la volée.

Le slogan de la fonctionnalité est Music You Can Feel, et je dois vraiment donner du crédit là où le crédit est dû. C’est l’une des basses les plus impressionnantes que j’ai entendues d’une paire d’écouteurs à ce jour. À tel point que tourner la molette Crusher à fond produit en fait des basses si puissantes que vous pouvez les ressentir physiquement.

Maintenant disponible à l’achat directement auprès de Skullcandy, le nouveau casque Crusher ANC 2 arrive à 229,99 $. Nous attendons toujours que les listes soient mises en ligne chez d’autres détaillants comme Amazon, bien que Walmart les ait en stock en ce moment, répertoriées comme la version XT qui est identique au modèle standard.

Avis de Netcost-security.fr

Le nouveau casque Crusher 2 de Skullcandy vient d’apparaître à ma porte plus tôt ce matin. J’ai eu les dernières heures pour les vérifier jusqu’à présent, et bien qu’un test complet soit en cours, j’ai quelques notes de ma première impression jusqu’à présent.

Dès la sortie de la boîte, la qualité de fabrication est la première chose qui m’a impressionné. Les écouteurs sont fabriqués à partir d’un plastique mat qui a une finition douce au toucher. Cela s’associe à des coussinets d’oreille supplémentaires, ainsi qu’à un design pliable pour le ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. À ce prix de 230 $, vous avez physiquement l’impression d’obtenir un produit qui en vaut la peine, donc un bon début.

J’ai encore besoin d’écouter davantage le casque Skullcandy Crusher ANC 2, mais je dirai que la qualité sonore n’est pas à négliger. À tout le moins, ils offrent une expérience d’écoute très solide qui correspond à ce que vous attendez du prix. Mais il y a aussi la roue de basse Crusher, qui est franchement folle. Il n’y a vraiment pas d’autre mot pour ça. C’est une fonctionnalité que je m’attendais à ce qu’elle fonctionne, mais qui ne m’époustoufle pas complètement. En bref, si vous êtes à la recherche d’un casque qui privilégie les basses, ne cherchez pas plus loin. Les paramètres d’égalisation réglables sont une chose, mais Skullcandy va juste pour le tout ici sur une paire de canettes qui déchire absolument.

En ce qui concerne le prix, je trouve que le PDSF de 230 $ est un tarif raisonnable. Tout ce qui est plus nuancé devra attendre mon test complet, où je verrai exactement comment tout s’empile et comment les écouteurs Crusher ANC 2 de Skullcandy s’empilent sur d’autres modèles sur le marché. J’ai juste besoin de me balancer un peu plus avec eux avant qu’il ne soit temps pour un verdict final.

