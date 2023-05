Les 5 meilleures nouvelles qui arriveront bientôt sur Android

Lors de Google I/O 2023, la société a annoncé une poignée de fonctionnalités qui arriveront sur Android dans les mois à venir.

Certaines des nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles sur les téléphones Android

Le fait qu’Android 14 n’ait pas été l’un des thèmes principaux de Google I/O 2023 n’implique pas que Google ait complètement oublié le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde. De nombreuses innovations présentées lors de son événement le plus important de l’année affectent directement l’écosystème Android et les milliers de produits qui le composent.

Une semaine s’est déjà écoulée depuis la tenue de Google I/O 2023, et depuis que l’événement développeur a fermé ses portes, nous avons pu compiler les meilleures nouvelles qui arriveront sur la plateforme dans les semaines à venir. C’est tout ce que vous devez savoir.

IA, améliorations pour les tablettes et les montres et bien plus encore

Outre les actualités du moteur de recherche Google et d’autres services tels que Gmail, Maps ou Google Photos qui ont été annoncées lors de la keynote principale, Google I/O 2023 nous a également laissé d’autres actualités intéressantes destinées à Android et au reste des plateformes associées . Ce sont les suivants :

Nouvelle version de « Find my Device » : Google a annoncé une version entièrement remaniée de son application pour retrouver les appareils perdus, avec une conception mise à jour et la prise en charge des localisateurs Bluetooth. De plus, cela permettra d’utiliser un réseau composé de milliards d’appareils Android à travers le monde pour améliorer la précision. Options de personnalisation alimentées par l’IA : Android inclut désormais de nouvelles fonctionnalités d’IA pour les téléphones Pixel qui vous permettent de personnaliser davantage le système, grâce à des outils de génération de fonds d’écran qui vous permettent de créer des fonds d’écran à partir de descriptions. Wear OS 4 : la nouvelle version du système d’exploitation pour montres de Google a été présentée à I/O 2023, avec un plus grand nombre d’applications disponibles, de nouveaux cadrans personnalisables et une consommation d’énergie réduite. Appels vidéo sur Android Auto : bien qu’il ne l’ait pas mentionné lors de la keynote, peu de temps après sa fin, il a annoncé qu’Android Auto serait bientôt compatible avec des services tels que Zoom ou Cisco WebEx, afin que les utilisateurs puissent participer à des appels vidéo de leur voiture. Nouvelles applications pour tablettes et pliables : l’entreprise continue de travailler à l’amélioration de l’expérience sur les appareils grand format, et pour cette raison, elle a annoncé l’arrivée d’un plus grand nombre d’applications optimisées pour les tablettes et smartphones pliables. Parmi eux figurent Google Calendar, YouTube Music, Candy Crush Soda Saga, Peloton ou encore Calm.

Voici quelques-uns des changements majeurs que Google a annoncés tout au long des I/O 2023 et dans les jours qui ont suivi le discours d’ouverture. La société en a également profité pour sortir la deuxième version bêta d’Android 14, dont le développement progresse à un bon rythme et fait déjà face à la dernière ligne droite de sa phase de test, avant l’arrivée de l’édition finale entre août et septembre de cette année. .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :