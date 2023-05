Cette bête en forme de montre touche à nouveau le fond : design ultra résistant, deux écrans et paiements NFC

Plus de 80 euros de réduction pour l’une des meilleures montres connectées du moment. Attention, seulement pour un temps limité.

Avec cette montre intelligente dont le prix baisse, vous pouvez profiter des appels Bluetooth.

Ce n’est pas de Samsung ou de Xiaomi, mais le TicWatch Pro 3 Ultra GPS peut prétendre être l’une des meilleures montres intelligentes du marché. C’est pour sa conception ultra-durable, prête à survivre à toutes vos aventures, et pour ses nombreuses fonctionnalités utiles, comme les paiements NFC et les appels Bluetooth. Nous parlons de cette excellente smartwatch car elle touche à nouveau le fond, vous pouvez l’acheter pour seulement 218 euros sur Amazon en appliquant la remise de 12 euros disponible en ce moment.

Les noms de famille de cette montre intelligente, Pro et Ultra, révèlent qu’il s’agit du modèle le plus avancé de sa famille. D’où son prix de vente conseillé, 299,99 euros, qui indique également que vous économisez plus de 80 euros si vous l’achetez maintenant. N’oubliez pas d’activer la case qui apparaît à côté de « Appliquer un coupon de 12 € » pour le mettre en vente. La livraison est gratuite, mais vous devez garder à l’esprit que cette remise spéciale n’est disponible que jusqu’à ce mercredi 17 mai.

Une autre bonne option pour acheter ce GPS TicWatch Pro 3 Ultra est la boutique officielle de son fabricant, où il tombe à 219,99 euros. Cependant, dans PcComponentes et dans MediaMarkt, il dépasse même le prix de vente initial. Par conséquent, Amazon est la meilleure option pour acheter cette montre intelligente spectaculaire, voyons tout ce qu’elle a à vous offrir.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Achetez le GPS TicWatch Pro 3 Ultra au meilleur prix

L’analyse de la TicWatch Pro 3 Ultra nous a permis de découvrir qu’il s’agit d’une smartwatch avec une bonne qualité de fabrication. Fabriqué à partir d’acier inoxydable et d’un mélange de nylon renforcé de fibre de verre à haute résistance, il est confortable et particulièrement résistant pour gérer toutes vos aventures en plein air. Bien sûr, il a une résistance à l’eau. De plus, le bracelet en fluoroélastomère qui l’accompagne est très confortable.

La grande particularité de la smartwatch est qu’elle possède deux écrans, vous pouvez choisir entre l’un ou l’autre selon l’utilisation que vous allez en faire. D’un côté, on retrouve l’écran AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 454 x 454 pixels, de très bonne qualité selon nos tests. D’autre part, il y a l’écran de technologie FSTN, un panneau noir et blanc dédié à l’économie d’énergie qui n’affiche que les données les plus essentielles, comme l’heure ou le niveau d’énergie restant.

Le GPS TicWatch Pro 3 Ultra brille surtout par les fonctionnalités qu’il vous offre. Tout d’abord, nous vous recommandons de le garder connecté à votre mobile, afin de pouvoir accéder aux outils les plus avancés. Par exemple, vous pouvez utiliser son microphone et son haut-parleur pour envoyer et recevoir des appels téléphoniques via Bluetooth. Vous pouvez également activer la technologie NFC et configurer votre propre carte bancaire pour utiliser la smartwatch pour régler vos achats.

La connexion entre le téléphone et la montre intelligente vous aidera également à recevoir des notifications d’applications comme WhatsApp, vous n’aurez donc pas à sortir votre téléphone pour voir qui vous a écrit. À cela, nous ajoutons que vous pouvez contrôler la lecture de musique depuis votre propre poignet, ainsi que voir les informations météorologiques. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et le système d’exploitation est Wear OS, deux composants qui assurent une expérience toujours fluide.

Bien sûr, le GPS TicWatch Pro 3 Ultra est également un excellent choix si vous recherchez une montre connectée pour surveiller votre activité physique. Il dispose de dizaines de modes d’entraînement différents, ainsi que d’un GPS de haute précision pour enregistrer vos itinéraires. C’est une montre intelligente qui se soucie de votre santé, avec un capteur de fréquence cardiaque et une surveillance de l’oxygène dans le sang, entre autres outils.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

La touche finale est une énorme batterie de 577 mAh qui a de très bonnes performances. D’après notre expérience, il peut durer jusqu’à trois jours d’utilisation si vous vous passez de l’écran toujours allumé. Si vous savez que vous n’aurez pas accès à un chargeur pendant des semaines, vous pouvez activer le mode d’économie d’énergie avec l’écran FSTN, de sorte que la batterie peut durer jusqu’à 45 jours.

Le résumé est que cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une smartwatch très évoluée, elle met une multitude de fonctions à votre disposition. Si vous cherchez une montre connectée résistante et de qualité pour votre poignet, celle-ci tombe à 218 euros sur Amazon jusqu’au 17 mai. N’oubliez pas d’activer la case coupon de réduction pour le prendre à ce prix.

