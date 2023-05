Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont mis à jour avec un mode de son ambiant amélioré

Samsung vient d’annoncer que les Galaxy Buds 2 Pro recevront une nouvelle version du mode Ambient Sound qui vous permettra de personnaliser la quantité d’audio externe que vous souhaitez entendre via les écouteurs.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont les derniers écouteurs sans fil de la firme coréenne

Samsung est l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, mettant en avant, au-dessus des autres, les terminaux des séries Galaxy S et Galaxy Z, mais, en plus, la firme coréenne propose une série de gadgets qui sont le complément parfait pour ceux-ci comme leur montres intelligentes et écouteurs sans fil.

Au sein de sa gamme d’écouteurs Bluetooth, le modèle le plus complet et le plus actuel de son catalogue est le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, qui, comme l’a confirmé The Verge, recevra une nouvelle mise à jour qui améliorera son mode de son ambiant. .

Le mode de son ambiant des Galaxy Buds 2 Pro monte d’un cran avec cette mise à jour

Quelques jours avant la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Samsung a annoncé que les Galaxy Buds 2 Pro seront mis à jour avec un nouveau mode de son ambiant qui ajoutera deux niveaux supplémentaires d’amplification pas à pas aux trois actuels, ce qui vous permettra pour personnaliser davantage la quantité d’audio extérieur que vous souhaitez entendre lorsque ce mode est activé.

Concernant cette mise à jour, la société coréenne a déclaré ce qui suit :

« Grâce à cette fonctionnalité améliorée, les utilisateurs de Galaxy Buds 2 Pro peuvent également régler leurs paramètres de son ambiant pour une variété de besoins à l’aide de l’application Galaxy Wearable. Les utilisateurs peuvent régler respectivement les volumes gauche et droit, ainsi que personnaliser leur gamme de hauteur sonore ambiante de doux pour effacer en cinq étapes différentes. De plus, le son ambiant peut être réglé sur les oreilles des utilisateurs grâce à la fonction d’adaptation du son ambiant, permettant une clarté encore plus grande pour aider les utilisateurs à mieux entendre le monde qui les entoure.

Comme l’a confirmé Samsung lui-même, les propriétaires des Galaxy Buds 2 Pro recevront cette mise à jour du firmware au cours des prochaines semaines et une fois cette nouvelle version implémentée, ils pourront trouver ces nouveaux paramètres dans la section « Laboratoire » de l’application Galaxy Wearable. .

