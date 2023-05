Les utilisateurs de Samsung sont ravis de leurs téléphones, mais les utilisateurs d’Apple le sont encore plus

Une enquête menée auprès de près de 16 000 utilisateurs aux États-Unis révèle que les utilisateurs de Samsung aiment leurs téléphones, mais que les utilisateurs d’Apple sont encore plus satisfaits du leur.

Samsung et Apple sont les deux marques les plus appréciées des utilisateurs.

Samsung et Apple sont enfermés dans leur guerre privée depuis un certain temps. Ce n’est pas nouveau, c’est un conflit aussi vieux que les smartphones (et il y a ceux qui font même remonter tout ce boeuf à l’ancien LG Prada, mais c’est une autre histoire). Les deux ont toujours été les principales marques de téléphones, bien qu’il semble maintenant qu’Apple ait un léger avantage dans la bataille.

Quoi qu’il en soit, même s’ils sont les deux seuls fabricants de téléphones à gagner de l’argent, ils ont une chose en commun : les deux obtiennent des résultats similaires dans les enquêtes de satisfaction, bien qu’Apple semble faire mieux. C’est du moins ce qu’ils ont publié dans Android Authority, où ils ont décomposé les résultats de la dernière enquête de l’American Customer Satisfaction Index (ACSI).

Apple aime ses utilisateurs plus que Samsung n’aime les leurs

Cette enquête a été menée en tenant compte des avis de près de 16 000 personnes, qui ont été contactées au hasard par e-mail entre avril 2022 et mars 2023. On y voit qu’Apple obtient un score de 81 sur 100, tandis que Samsung obtient un très respectable 80 sur 100.

Il est vrai que les États-Unis ont toujours été un bastion traditionnel et un cheval gagnant pour ceux de Cupertino, mais cette petite différence ne peut être prise à la légère. Il est vrai que Samsung fabrique d’excellents terminaux depuis des années qui maintenant, avec la nouvelle famille Samsung Galaxy S23, seront renforcés grâce aux nouveaux processeurs Qualcomm.

Mais c’est qu’Apple, sans trop innover et faire les bons changements, a fait de l’iPhone 14 (et de l’iPhone 14 Pro Max en particulier) l’un des candidats les plus solides au téléphone de l’année : presque tout a été amélioré et l’autonomie qui a été atteint est tout simplement impressionnant. Ce point supplémentaire est-il dû au bon travail de ceux de Cupertino ? C’est difficile à dire, mais c’est facile de le penser.

Google est troisième en lice, avec 78 sur 100 en termes de score et une augmentation de 1% en approbation par rapport à l’année dernière. Tous les autres constructeurs affichent des baisses comprises entre trois et quatre points en termes de satisfaction.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :