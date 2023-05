Sam Altman, PDG d’OpenAI demande d’arrêter "philosopher" sur Twitter à propos de l’IA

Selon Sam Altman, un travail plus réel et moins philosophique est nécessaire sur le sujet de l’IA.

Sam Altman envoie un message clair aux utilisateurs de Twitter

On voit constamment des messages et des gros fils parlant d’intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. L’un des points qui a occupé le devant de la scène dans le débat est celui des métiers qui vont disparaître. Ces débats houleux sur Twitter ne plaisent pas à Sam Altman, PDG et fondateur d’OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT. Il considère que ce sont vraiment des débats stériles, raison pour laquelle il ne les valorise pas comme quelque chose d’utile et veut les mettre au centre de tout travail pratique. Cependant, nous allons voir quels ont été ses propos et ce que le débat « philosophique » a à apporter au marché de la technologie et de l’intelligence artificielle.

Altman contre Twitter : Assez de « philosopher »

Altman et la technologie GPT que sa société développe, OpenAI, sont au centre du débat à de nombreuses reprises. Il est également vrai qu’il a généralement de nombreuses interventions publiques dans lesquelles il précise quelles sont les limites de l’entreprise à l’avenir et ce qu’il faut faire. Pourtant, il semblerait qu’il ait accusé dans cette dernière interview Twitter et les éternels débats philosophiques qui s’y observent. L’interview spécifique était à Sohn 2023 et il a partagé ses idées avec un collègue, Patrick Collison.

Ainsi, le PDG d’OpenAI considère qu’il y a trop de débats qui n’apportent vraiment rien puisqu’ils ne sont pas vraiment extrapolés à un vrai travail qui atteint un port précis. De cette façon, beaucoup se perd en cours de route et ce sont des débats stériles et des discussions byzantines qui n’atteignent aucun port.

Beaucoup de gens qui se disent vraiment préoccupés par la sécurité de l’IA passent simplement la journée sur Twitter en disant qu’ils sont très préoccupés par la sécurité de l’IA. Il y a des gens qui sont très inquiets et qui font beaucoup de travail technique là-dessus, mais nous avons besoin de plus de gens comme ça. Ce dont le monde a besoin, ce n’est pas de plus de gens qui écrivent de longues discussions philosophiques sur Twitter – Sam Altman

Bref:

Sam Altman estime que la philosophie de Twitter devrait être abandonnée et montrer une préoccupation réelle et pratique qui implique un vrai travail dans les coulisses pour s’assurer que l’IA fonctionne bien.

En général, il pense qu’il y a des gens qui s’inquiètent des IA qui font un travail, mais que la grande majorité se plaignent sans fondement.

Par conséquent, une approche pratique est clairement requise pour lui.

Dans tous les cas, il faut s’attendre à ce qu’un sujet aussi important que les IA qui, selon eux, vont changer le monde, génère une énorme discussion dans les agoras cybernétiques. Surtout de nos jours, où des messages constants sont transmis chaque jour sur l’impact des intelligences artificielles*.

